Ez nagyon jó hír a lakásvásárlóknak: mutatjuk, Zalaegerszegen mennyi ingatlan felel meg a 3%-os hitelnek!

Az ingatlan.com friss adatai szerint a hazai ingatlanpiacon minden négy eladó lakásból három megfelel a hitel kritériumainak – mutatjuk, hogy Zalaegerszegen mekkora az arány.

Baranya Bence Botond

A portál szerint több mint 135 ezer lakás- és házhirdetés közül mintegy 102 ezer olyan, amelyre igényelhető a 3%-os kamatozású hitel. Egyes vármegyeszékhelyeken szinte az összes eladó ingatlan alkalmas az Otthon Start Programra.

Zalaegerszegen is számos lakás megfelel az Otthon Start Programnak.
Zalaegerszegen is számos lakás megfelel az Otthon Start Programnak. Fotó: shisu_ka / Forrás:  Shutterstock

A vidéki településeken nagyon nagy arányban találhatunk olyan hirdetést, amely megfelel a hitel kritériumainak. Az Otthon Start Program szempontjából legjobb ingatlanpiaccal rendelkező városok:

  • Békéscsaba
  • Kaposvár
  • Miskolc
  • Szekszárd

Az ingatlan.com egy új szűrőt is bevezetett, amellyel az érdeklődők csak az Otthon Start Program feltételeinek megfelelő hirdetéseket láthatják. Ez nagyban megkönnyíti a keresést azoknak, akik kizárólag a támogatás keretein belül szeretnének vásárolni.

A vevők tetszőlegesen szűkíthetik a kínálatot az Otthon Start Program feltételei alapján és így válogathatnak a folyamatosan változó kínálatból. A részletes adatokból látszik, hogy országosan az eladó házaknál még magasabb az arány: a több mint 82 ezer hirdetésből majdnem 69 ezer vásárolható meg a kedvezményes hitellel, ami bő 83 százalékos aránynak felel meg, A több mint 52 ezer eladó lakáshirdetéseknél pedig a kínálat közel kétharmada sorolható ebbe a körbe." 

- nyilatkozta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Milyenek az Otthon Start Program zalaegerszegi arányai?

Miközben Budapesten az eladó lakásoknak csupán 41%-a felel meg az Otthon Start Program feltételeinek, addig Zalaegerszegen jóval kedvezőbb a helyzet, a hirdetések  93%-a beleesik a támogatott hitelre alkalmas kategóriába – ahogy az alábbi grafikon is szemlélteti.

Zalaegerszegen nagyon jó az arány, a lakások 93%-a megfelel a kritériumoknak.
Zalaegerszegen nagyon jó az arány, a lakások 93%-a megfelel a kritériumoknak. - Fotó: Ingatlan.com

Aki szeretné kihasználni az Otthon Start Program előnyeit, annak érdemes nemcsak Budapestben, hanem vidéki városokban is gondolkodnia.

 

 

