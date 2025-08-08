Lakásvásárlók, figyelem! Indul a legnagyobb otthonteremtési program a rendszerváltás óta

A múlt hónap elején jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a kormány új lakástámogatási programját, amelynek keretében idén szeptembertől akár 50 millió forint hitelt is fel lehet venni 25 év futamidőre, 10 százalékos önrésszel, 3 százalékos kamattal. Az Otthon start program rendkívül kedvező feltételeket kínál tehát a lakásvásárlóknak, ám már most az ellenzéki támadások fókuszába került. Persze nincs új a nap alatt: már az első Orbán-kormánynak is volt sikeres otthonteremtési programja - aminek következtében 2002-ben 31 ezer lakást adtak át, tízezerrel többet, mint az 1999-ben -, ám ezt a 2000-ben indított, kamattámogatást és állami garanciát is kínáló támogatási formát a 2002-es kormányváltás után a baloldal eltörölte - emlékeztet cikkében a Világgazdaság.

Egyedülálló lehetőséget, rendkívül kedvező feltételeket kínál az új Otthon start program

A rendszert lépésről lépésre nyirbálták meg a baloldali kormányok, és ez a folyamat vezetett a devizahitelezés felpörgéséhez, ami azután a 2008/2009-es válság idején brutális hitelkrízist idézett elő, családok tömegei kerültek nagy bajba a törlesztőrészletek megugrása miatt. A Gyurcsány-kormány a Fészekrakó programmal próbálkozott ezt követően, ám arról kiderült, hogy tömeges visszaélésekre adott lehetőséget. A jelenlegi Fidesz-kormány által életre hívott Otthon start program a visszaélések lehetőségét is kizárja - olvasható az összeállításban.

Otthon start program: egyedülálló ajánlat a lakásvásárlóknak

A Világgazdaság cikkéből e folyamatok részletes ismertetése mellett az is kiderül, hogy mitől egyedülálló az új Otthon start program, és milyen eredményeket hozhat a lakáspiacon.