Sofőr nélküli buszt teszteltek a Zala ZONE-on

A török Otokar autonóm minibuszát, az Otokar Autonomous e-Centro modellt 2023-ban mutatta be. A gyártó saját önvezetési technológiáját a ZalaZONE Smart City nevű, városi környezetet modellező moduljának területén tették próbára. A tesztprogram során a jármű jól teljesített a gyártó elmondása szerint – írja a Magyarbusz.Info.

„Az Otokar autonóm vezetési technológiák terén szerzett mérnöki képességeinek köszönhetően az Autonmous e-Centro jelentős mérföldkövet jelent nemcsak Törökország számára, hanem globális szinten is. Úttörő szerepet fog betölteni a biztonságos és fenntartható közösségi közlekedés megvalósításában a jövő okosvárosaiban” – mondta az Otokar polgári haszonjárműveinek fejlesztéséért felelős mérnöki csoport igazgatója, Erdal Usta.

