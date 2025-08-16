Áldatlan állapotok helyett... – ingyen kerülhetnek ingatlanok a települések tulajdonába

Újabb ingatlanokat ad át az önkormányzatoknak a kormány, az érintett településeket és az átadásra felajánlott ingatlanokat a Magyar Közlönyben megjelent határozatban közölték. Mindezt Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos jelentette be a közelmúltban közösségi oldalán. Amint leszögezte: az üresen álló, elhanyagolt ingatlanok sokat rontanak a faluképen, ezért mindent elkövetnek ezek megszüntetése érdekében, így kerülhetnek államiból önkormányzati hasznosításba.

Az állam önkormányzati hasznosításra kínálta fel Zalakomárnak a volt Takarékszövetkezet épületét. A település üdvözli a lehetőséget, a jelenlegi bérlési viszonyon azonban nem változtatna.

Fotó: Antal Anita

Önkormányzati hasznosításra ajánlott fel ingatlanokat az állam

– Idén, a program indulása óta immár harmadik alkalommal döntött úgy a kormány, hogy a funkció nélküli állami ingatlanokat ingyenesen átadja az önkormányzatok számára, hogy azok a falusi közösségek számára hasznos funkciót töltsenek be. A korábbiakban már két alkalommal is született hasonló döntés. Először 2022-ben, ekkor 1630 ingatlanátadás, valamint önkormányzati hasznosítás történt. A nagy érdeklődésre való tekintettel 2023-ban a programot kibővítettük a 15 ezer főnél alacsonyabb lakosságszámú településekkel is. Így újabb 1900 ingatlan került át az önkormányzatok tulajdonába – összegezte az előzményeket a kormánybiztos.

Hangsúlyozta: az állam ezzel több milliárd forint ingatlanvagyont bízott a településekre, hogy úgy hasznosítsák azokat, ahogy az számukra valódi segítséget jelent:

szolgálati lakásként,

kulturális térként,

játszótérként, vagy ahogyan

a helyi közösség megálmodta magának.

A Magyar Közlönyben nemrég megjelent határozatnak köszönhetően további több száz ingatlan kerülhet a falvak és kisvárosok tulajdonába.

A lista hosszú, számos zalai település neve is szerepel rajta. Ingatlanhoz juthat például Zalakomár, a közlönyben megjelentek szerint három is illetné a települést. Horváth Zoltán polgármester érdeklődésünkre elöljáróban leszögezte: a három voltaképp kettő, egy ingatlan, mégpedig a volt Takarékszövetkezet épülete ugyanis két helyrajzi számon szerepel.

Galamboknak komoly tervei vannak a volt postaépülettel, most megnyílik a lehetőség az elhanyagolt ingatlan rendezésére. Fotó: A.A.

A településképet rontó ingatlanok rendezésére a helyieknek vannak terveik

– Az épület jelenleg sem funkció nélküli, hiszen azt a Máltai Szeretetszolgálat bérli. Ezen a jövőben sem kívánunk változtatni, ugyanakkor jó lehetőségnek láttuk, hogy önkormányzati tulajdonba kerülhet az épület. Egy másik ingatlan örökösök híján került az államhoz, egy lakóingatlanról van szó. Úgy gondoltuk, itt is élünk az átvétel lehetőségével, a testület eldönti, milyen célt szolgálhat majd a lakóépület.

Ugyancsak örökléssel került két kerecsenyi ingatlan az államhoz, amelyeket most a településnek felajánlottak. Réti Alfréd polgármester úgy nyilatkozott: szociális céllal adnák tovább az ingatlanokat, azzal a kikötéssel, hogy a leendő tulajdonosok rendbe hozzák majd.

– Jelenleg ezek az épületek nem emelnek a település összképén, nagyon szeretnénk, ha ez változna, és bízunk abban, hogy olyanoknak tudjuk adni, akiknek valóban szükségük van rá.