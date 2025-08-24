augusztus 24., vasárnap

Lecsapott a hatóság

2 órája

Bezárták a Dunántúl egyik legnagyobb kínai áruházát – durva, mi van a háttérben

Adócsalás miatt lefoglalta a NAV az esztergomi Bástya Áruház két emeletét is elfoglaló kínai üzlet teljes árukészletét. Végrehajtás indult, az 1300 négyzetméteres boltot pedig bezárták - a nem mindennapi akcióról a kemma.hu számolt be.

Zaol.hu
Bezárták a Dunántúl egyik legnagyobb kínai áruházát – durva, mi van a háttérben

Forrás: kemma.hu

Az esztergomi kétemeletes kínai áruház ajtajára „Technikai okok miatt ZÁRVA” felirattal tábla került ki. A helyiek is csak találgatták, mi történhetett, de a kemma.hu most megtudta a választ.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Facebook-oldalán közölte: igencsak nagy összegű adócsalással került a hivatal látóterébe a távol-keleti, budapesti székhelyű tulajdonos, így az esztergomi 1300 négyzetméteres boltját bezárták. Mint részletezték: a cég a fizetendő adóját fiktív számlákkal, több 10 millió forinttal csökkentette. A NAV a vállalkozást összesen 88 millió forint megfizetésére kötelezte, a tartozás fedezetére pedig a kínai áruház teljes árukészletét lefoglalta.

További részletek a kemma.hu oldalán.

 

