Másfél milliárd forint a magyar tengernek – folytatódik a balatoni iszapkotrás

Döntést hozott a kormány a Balaton vízminőségének javításához szükséges azonnali és középtávú beavatkozásokról, az ehhez kapcsolódó határozat 1,5 milliárd forintot biztosít még ebben az évben a balatoni iszapkotrás munkáinak elvégzésére.

Forrás: Nagy Bálint/Fb

A kormányhatározat leszögezi: a kormány egyetért azzal, hogy a Balaton mint természeti erőforrás helyzetét a tó környezeti-ökológiai állapota határozza meg, amelybe a tó vízmennyisége, vízszintje, vízminősége és élővilága egyaránt beletartozik. Egyetért a Balaton kapcsán megfogalmazott azonnali (belső tápanyagterhelés csökkentését célzó vízminőségvédelmi kotrás), illetve a középtávú (Balaton ütemezett vízminőség-védelmi kotrása és nádgazdálkodás fejlesztése, a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer fejlesztése, a Balaton déli parti kisvízfolyások vízminőség-javítása és védőképességének növelése, balatoni önkormányzati strandkotrási program) beavatkozások megvalósításával, illetve a költségvetési helyzet függvényében a szükséges források biztosításával. A feladat végrehajtásával a nemzetgazdasági minisztert bízták meg.

Nagy Bálint országgyűlési képviselő szerint a vízminőség stabilitása válik ezzel lehetővé

A kormányhatározat megszületéséről Nagy Bálint országgyűlési képviselő, államtitkár is beszámolt ma Facebook-oldalán.

- Ez többéves közös munkánk eredménye, köszönöm Navracsics Tibor miniszter úrnak és Pali Róbertnek, a Balatoni Szövetség elnökének, hogy ők is teljes erővel támogatták ezt az ügyet! - írja bejegyzésében, hozzátéve: a Balaton vízminősége jelenleg is kiváló, de a szükséges beavatkozásokkal ez így is maradhat. Mert a Balaton nemcsak természeti, hanem turisztikai és nemzeti kincsünk is!