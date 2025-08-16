augusztus 16., szombat

A túlélés kulcsa az alkalmazkodás

17 perce

Idén sem a fűnyíró zaja zavarta a nyarat – az aszály elvégezte a gyepen a munkát

Az idei nyáron sok kertben és parkban csendben pihent a fűnyíró – nem a tulajdonosok lustasága, hanem az elhúzódó aszály miatt. A forró, csapadékszegény időjárás nemcsak a gyep zöld színét, hanem életerejét is elszívta, így a nyári gondozás inkább a túlélésről, mint a formára nyírásról szólt.

Keszán-Dopita Tünde

Bár a szokásos gaztenger nem maradt el idén sem, a gondozott gyepet nagyon kevés helyen láthatjuk üdének és szépnek. Bár sokan hiszik, hogy a fűnyírás zsibbasztó rutinjának kimaradása miatt nem éreznek lelkiismeret-furdalást, ha a túlélésért küzdő fűre néznek, mindjárt más megvilágításban látják a helyzetet.

gyep
Bár sokan hiszik, hogy a fűnyírás zsibbasztó rutinjának kimaradása miatt nem éreznek lelkiismeret-furdalást, ha a túlélésért küzdő gyepre néznek, mindjárt más a kép.
Fotó: Alina Rosanova  / Forrás: Getty images

 

Klímaváltozás – átalakuló kertápolás

A klímaváltozás egyre erősödő hatásai, komoly próbatételek elé állítják a hazai kiskertekben található gyepeket. A tavaszi-nyári aszályok, a nyári hőhullámok és a hirtelen lezúduló, özönvízszerű esőzések mind hozzájárulnak a pázsit állapotának jelentős romlásához. Nyáron a hőstressz következtében a fű kiszáradhat, a gyep foltossá válhat, és felborulhat a talaj vízháztartásának egyensúlya. Az enyhe telek miatt a regeneráció is lassul, így a pázsit hosszú távon kevésbé lesz ellenálló. Mindez indokolttá teszi, hogy a megváltozott éghajlati viszonyokhoz alkalmazkodó gondozási módszerekkel óvjuk és erősítsük a gyep egészségét.

Tanácsok, a gyep védelmében

  1. Magas fűnyírás: A fű lassabban nő, ha kevesebb víz áll rendelkezésre. Soha ne távolítsunk el a levéllemez egyharmadánál többet a fűnyírásnál, mivel ez tovább stresszeli a szárazságtól szenvedő füvet. A magasabbra nyírás mélyebb gyökeresedést ösztönöz, ami a szárazságtűrés egyik kulcsfontosságú mechanizmusa. 
  2. A fűnyíró késeit ellenőrizzük: Az éles fűnyírópengék tisztán nyírják a füvet. Ezek a vágások gyorsabban gyógyulnak és kevésbé terhelik a füvet, mint a tompa pengével végzett vágás. 
  3. A megfelelő mennyiségű öntözés: csak akkor öntözzünk, ha a gyep hervadásának jeleit látjuk – a levéllapok hosszában félbehajlanak, a fű kékes-szürke árnyalatot vesz fel, és a lábnyomok sokáig láthatóak maradnak a fűben. 
  4. Öntözzünk kora reggel: Öntözzünk kora reggel, lehetőleg hajnali 5 és 8 óra között, hogy a fűszálak napkeltekor gyorsan kiszáradjanak. A hosszabb nedves időszakok gyepbetegséget okozhatnak, ezért a késői vagy éjszakai öntözés nem jó ötlet.  
  5. Gyomirtó szerek alkalmazását halasszuk el: A gyomirtó szerek – herbicidek – még a legjobb időkben is károsíthatják az egészséges gyepet. Aszály vagy vízhiány idején ez a stressz korlátozhatja a gyep egészségét, és csökkentheti a gyomokkal való versenyképességét. 
Lawnmower,At,Work tűz
A fűnyírás felér egy edzéssel is, ha nagy területet választottunk.
Fotó: MW / Forrás: Shutterstock

A zöld jövő kulcsa az alkalmazkodás

A változó időjárásra már egyre kevésbé mondhatjuk, hogy „régen is így volt”, ezért kertünk ápolása is tudatosabb, átgondoltabb megoldásokat igényel. Ha nem vált be az eddig vetett fűmag, keressünk szárazságtűrő fajtát, ha az öntözési szokásaink eddig működtek, állítsuk korábbra a vekkert reggelre. Észre kell vennünk, hogy nyaranta egyre súlyosabb következményei vannak az aszálynak – akár díszgyepünk, akár veteményesünk van, a túlélés kulcsa az alkalmazkodás.

 

