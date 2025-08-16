Idén sem a fűnyíró zaja zavarta a nyarat – az aszály elvégezte a gyepen a munkát

Bár a szokásos gaztenger nem maradt el idén sem, a gondozott gyepet nagyon kevés helyen láthatjuk üdének és szépnek. Bár sokan hiszik, hogy a fűnyírás zsibbasztó rutinjának kimaradása miatt nem éreznek lelkiismeret-furdalást, ha a túlélésért küzdő fűre néznek, mindjárt más megvilágításban látják a helyzetet.

Fotó: Alina Rosanova / Forrás: Getty images

Klímaváltozás – átalakuló kertápolás

A klímaváltozás egyre erősödő hatásai, komoly próbatételek elé állítják a hazai kiskertekben található gyepeket. A tavaszi-nyári aszályok, a nyári hőhullámok és a hirtelen lezúduló, özönvízszerű esőzések mind hozzájárulnak a pázsit állapotának jelentős romlásához. Nyáron a hőstressz következtében a fű kiszáradhat, a gyep foltossá válhat, és felborulhat a talaj vízháztartásának egyensúlya. Az enyhe telek miatt a regeneráció is lassul, így a pázsit hosszú távon kevésbé lesz ellenálló. Mindez indokolttá teszi, hogy a megváltozott éghajlati viszonyokhoz alkalmazkodó gondozási módszerekkel óvjuk és erősítsük a gyep egészségét.

Tanácsok, a gyep védelmében