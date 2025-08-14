Itt sem tudsz majd közlekedni! Újabb helyszínen dolgoznak, hogy "ne legyen gáz"... (galéria, videó)

A munkálatok az E.ON beruházásában hétfőn kezdődtek és szeptember 12-ig tartanak a páterdombi városrészben található Honvéd utcában. A gázvezeték-felújítás miatt sem a Holub József utca, sem a Gönczy Ferenc utca felől nem lehet behajtani, illetve parkolni sem. A családi házakban lakóknak azonban biztosított a személygépkocsival való ki-bejárás, és gyalogosan is lehet közlekedni a járdán a Honvéd utca érintett szakaszán.

A gázvezeték-felújítás miatt egy hónapra lezárták a Honvéd utcát.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Gázvezeték-felújítás: a gázellátás biztonságát szolgálja

A kivitelezés tervezett befejezési határideje szeptember 12-e. Az E.ON gázrekonstrukciós beruházásai, így a Honvéd utcai gázvezeték-felújítás is az ügyfelek stabil és megbízható gázellátását szolgálják. A vállalat mindent megtesz azért, hogy a lakosság ellátásbiztonságát szolgáló munkák a lehető leggyorsabban, a környéken élők és az autósok számára a legkisebb kellemetlenséget okozva valósuljanak meg, írta közleményében az energiaszolgáltató. Az E.ON kéri a járművezetőket, hogy a forgalomirányítás és az aktuális jelzések figyelembevételével, fokozott körültekintéssel közlekedjenek az elkerített munkaterület közelében.