A jövő sikere – falugazdászok segítik a gazdaságátadást Zala vármegyében

A NAK Zala Vármegyei Szervezete osztotta meg a hírt, hogy ingyenes segítséget nyújt a Gazdaságátadási együttműködés támogatására vonatkozó pályázatok megírásához a gazdák számára a falugazdász-szaktanácsadók részvételével.

A családi gazdaságok sikeres nemzedékváltással folytathatják a munkájukat – ebben segítenek a falugazdászok.

Fotó: JackF / Forrás: Getty Images

A pályázat célja, hogy a gazdaságok átadása gördülékenyebbé váljon, és a családi gazdaságok a sikeres nemzedékváltás révén hosszú távon is fennmaradjanak. Ha a már működő, versenyképes mezőgazdasági üzemek tovább folytatják tevékenységüket és fejlődnek, az erősíti az egész ágazat versenyképességét.

Generációk közötti gazdaságátadást segítik a falugazdászok

A generációváltás akkor valósulhat meg, ha az idősebb, nyugdíjhoz közel álló vagy már nyugdíjas gazdálkodók bizalommal átadják gazdaságaikat a fiatalabbaknak.

A falugazdász-tanácsadók nemcsak elkészítik és benyújtják a pályázatokat, hanem a kifizetési kérelmek beadásában és a projektzárás adminisztrációjában is támogatják a gazdákat.

Augusztus 28-tól lehet beadni a pályázatokat, amelyek célja a sikeres generációváltás és a családi gazdaságok fenntarthatóságának erősítése.

Zala vármegyében az alábbi falugazdászokhoz fordulhatnak bizalommal: