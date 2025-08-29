1 órája
A jövő sikere – falugazdászok segítik a gazdaságátadást Zala vármegyében
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Zala Vármegyei Szervezete felhívja a gazdálkodók figyelmét: augusztus 28-tól ingyenes támogatással segítik a gazdaságátadási pályázatok elkészítését, a generációváltás gördülékeny lebonyolítását és a családi gazdaságok hosszú távú fennmaradását. A falugazdászok mindenben segítséget nyújtanak.
A NAK Zala Vármegyei Szervezete osztotta meg a hírt, hogy ingyenes segítséget nyújt a Gazdaságátadási együttműködés támogatására vonatkozó pályázatok megírásához a gazdák számára a falugazdász-szaktanácsadók részvételével.
A pályázat célja, hogy a gazdaságok átadása gördülékenyebbé váljon, és a családi gazdaságok a sikeres nemzedékváltás révén hosszú távon is fennmaradjanak. Ha a már működő, versenyképes mezőgazdasági üzemek tovább folytatják tevékenységüket és fejlődnek, az erősíti az egész ágazat versenyképességét.
Generációk közötti gazdaságátadást segítik a falugazdászok
A generációváltás akkor valósulhat meg, ha az idősebb, nyugdíjhoz közel álló vagy már nyugdíjas gazdálkodók bizalommal átadják gazdaságaikat a fiatalabbaknak.
A falugazdász-tanácsadók nemcsak elkészítik és benyújtják a pályázatokat, hanem a kifizetési kérelmek beadásában és a projektzárás adminisztrációjában is támogatják a gazdákat.
Augusztus 28-tól lehet beadni a pályázatokat, amelyek célja a sikeres generációváltás és a családi gazdaságok fenntarthatóságának erősítése.
Zala vármegyében az alábbi falugazdászokhoz fordulhatnak bizalommal:
- Letenye járás: Tkálecz Krisztina – +36 30 981 5902
- Lenti járás: Kelemen Csaba – +36 70 903 6384
- Nagykanizsa járás: Godinek Tóth Anita – +36 30 343 1077, Szládovics Ákos – +36 30 441 1846
- Keszthely, Zalaegerszeg, Zalaszentgrót járás: Pilise Gábor – +36 70 436 5273