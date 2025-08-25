augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

21°
+22
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fontos változás!

1 órája

Ha az Ersténél van már nem sokáig használhatja ezt a bankkártyát

Címkék#MasterCard#Erste Bank#bankkártya

Megválik a MasterCard kártyáktól az Erste, ezentúl csak az Erste termékeit kínálja a bank.

Zaol.hu

Az Erste ügyfeleinek meglévő MasterCard kártyáit végleg kivezetik. Nincs általános időpont, a bank több hullámban végzi el az átállást  - írja cikkében a HVG. A folyamat lezárultával mindenki, függetlenül a számlája típusától, Visa kártyával fog rendelkezni. Az Erste tájékoztatása szerint a csere teljesen ingyenes, de azért igényel némi közbenjárást. 

További részletek a HVG-.hu-n!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu