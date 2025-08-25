Fontos változás!
1 órája
Ha az Ersténél van már nem sokáig használhatja ezt a bankkártyát
Megválik a MasterCard kártyáktól az Erste, ezentúl csak az Erste termékeit kínálja a bank.
Az Erste ügyfeleinek meglévő MasterCard kártyáit végleg kivezetik. Nincs általános időpont, a bank több hullámban végzi el az átállást - írja cikkében a HVG. A folyamat lezárultával mindenki, függetlenül a számlája típusától, Visa kártyával fog rendelkezni. Az Erste tájékoztatása szerint a csere teljesen ingyenes, de azért igényel némi közbenjárást.
További részletek a HVG-.hu-n!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre