Ha az Ersténél van már nem sokáig használhatja ezt a bankkártyát

Az Erste ügyfeleinek meglévő MasterCard kártyáit végleg kivezetik. Nincs általános időpont, a bank több hullámban végzi el az átállást - írja cikkében a HVG. A folyamat lezárultával mindenki, függetlenül a számlája típusától, Visa kártyával fog rendelkezni. Az Erste tájékoztatása szerint a csere teljesen ingyenes, de azért igényel némi közbenjárást.

További részletek a HVG-.hu-n!