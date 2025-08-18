Álom, 14 kilométeren – Készülhetnek a nagykanizsai délkeleti elkerülő út tervei

Folytatódhat a Nagykanizsát elkerülő út építése, amelyhez első lépésként elkészülhetnek a délkeleti elkerülő út kiviteli tervei. Ehhez az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) feltételes tendert írt ki. A nyertes ajánlattevőnek 385 napja lesz a dokumentáció elkészítésére, és BIM tervezési módszertant is alkalmaznia kell.

Feltételes tender jelent meg a Nagykanizsát elkerülő út terveinek készítésére.

Az elkerülő út becsült hosszúsága 14,4 km

A Magyar Építők oldalán olvasható hír rámutat: összesen 14,1 kilométernyi 2x1 sávos pálya kivitelezési dokumentációjának elkészítésére írtak ki feltételes közbeszerzést. Az út a Dunaföldvártól Dombóváron át Nagykanizsáig érő 61-es főúttól indul majd, és déli ívet véve a 6833-as jelzésű Nagykanizsa-Murakeresztúr összekötő útig halad (itt a nagykanizsai repülőteret külön kiemelik a közbeszerzési kiírásban). Maga az elkerülő tervezett egybefüggő hossza 10,6 km, de több városi bekötést is kapni fog, ezekkel együtt lesz 14,4 km hosszúságú, s az utakat 2x1 forgalmi sávval tervezik meg. A kiírás hat új csomópontot is megjelöl, ezek közül négy körforgalom lesz.

Az elkerülő több közvetlen kapcsolatot is kap a város és további utak felé: a kiírásban szerepel a Levente utca és az Erdész utca, valamint a Sörgyári út kapcsolata, illetve a Kemping úti kapcsolat, valamint az Ady utca bekötése is.