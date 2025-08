Ez lesz az elhagyott posták sorsa? A falvak már készülnek a hasznosításra

Épületek, melyeken még büszkén virít a Posta felirat. Piros kis ládák, amelyeken a levélürítés időpontjai még mindig olvashatók. A postaépület előtt álló telefonfülék, némelyik még a készülékkel. Alig tudunk végigmenni úgy egy-egy településen, hogy ne látnánk már használaton kívüli, szomorúan álldogáló elhagyott postaépületet.

Elhagyott postaépület Galambokon. Vajon mi lesz a sorsa ezeknek?

Fotó: Antal Anita

Sok faluban látunk elhagyott postaépületet – kérdés, mi lesz a sorsuk?

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a Magyar Posta az elmúlt időszakban a saját fenntartású postahivatalainak felét bezárta: 2020-ban még 2440 posta üzemelt, míg 2024-re ez a szám alig több mint 1300-ra csökkent. A települések nem maradtak ugyan postai szolgáltatás nélkül, hiszen az átszervezések után mobilposták és alvállalkozásban működtetett szolgáltatók vették át a helyüket, illetve magát a tevékenységet. Nagy kérdés azonban, hogy mi lesz a sorsa az üresen maradt épületeknek.

Idén tavasszal a Magyar Közlönyben megjelent egy kormányrendelet. Ennek lényege, hogy a kabinet első lépésben felméri a kistelepüléseken üresen álló állami és postai ingatlanokat, hogy azokat később átadhassa az önkormányzatoknak a falvak népességmegtartó erejének növelése érdekében.

Postaládák, amelyek többé nem fogadnak leveleket, de a településeken továbbra is jelen vannak. Fotó: A.A.

Felmérés indult az átadásról

A kormányhatározatban Orbán Viktor miniszterelnök Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert jelölte ki, hogy mérje fel az ötezer fő alatti településeken található, nem hasznosított állami és postai ingatlanokat. A felmérésbe bevonják a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t és a Magyar Posta Zrt.-t is. Az érintett épületek között lakóépületek és más célra szolgáló létesítmények is szerepelhetnek, feltétel azonban, hogy azok jelenleg ne legyenek használatban. A minisztert arra is utasították, hogy Gyopáros Alpár modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztossal együttműködve dolgozza ki azokat a lépéseket, amelyek lehetővé teszik az ingatlanok helyi önkormányzatoknak történő átadását. A döntés hátterében a vidéki térségek további fejlesztésének szándéka áll, ezt pedig a Magyar falu program keretében szeretnék megoldani.