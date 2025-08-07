augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

Hiba

2 órája

Duplán vonta le a magyar nagybank a vásárlások összegét - sokakat érinthet a hiba

Címkék#vásárlás#technikai hiba#OTP

Egyes ügyfelek számlájáról duplán vonta le az egyik nagy hazai bank bizonyos korábbi vásárlások összegét. Az index.hu cikke szerint az OTP-nél fellépő problémát egy külső szolgáltató okozta.

Szabó Judit
Forrás: Illusztráció/Shutterstock

Ma délelőtt kapott információkat a hírportál arról, hogy egyes ügyfelek számlájáról duplán vonták le bizonyos korábbi vásárlások összegét az OTP-nél. A hibát egy külső szolgáltató okozta, a bank pedig dolgozik a duplikált tranzakciók kiszűrésén, hogy helyreállítsa az érintett számlák egyenlegét, állt a sajtóhírben.

A hibaüzenet az OTP hivatalos oldalán
Forrás: OTP

Az OTP hivatalos honlapján az alább közlemény jelent meg: "Külső szolgáltató hibája miatt előfordulhat, hogy egyes korábbi vásárlások összegét duplán terhelte a rendszer néhány ügyfél számláján. A külső partner bevonásával mindent megteszünk azért, hogy újra a helyes egyenleg jelenjen meg ügyfeleink számláján. Az okozott kellemetlenségért érintett ügyfeleinktől elnézést kérünk."

 

 

