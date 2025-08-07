2 órája
Duplán vonta le a magyar nagybank a vásárlások összegét - sokakat érinthet a hiba
Egyes ügyfelek számlájáról duplán vonta le az egyik nagy hazai bank bizonyos korábbi vásárlások összegét. Az index.hu cikke szerint az OTP-nél fellépő problémát egy külső szolgáltató okozta.
Forrás: Illusztráció/Shutterstock
Ma délelőtt kapott információkat a hírportál arról, hogy egyes ügyfelek számlájáról duplán vonták le bizonyos korábbi vásárlások összegét az OTP-nél. A hibát egy külső szolgáltató okozta, a bank pedig dolgozik a duplikált tranzakciók kiszűrésén, hogy helyreállítsa az érintett számlák egyenlegét, állt a sajtóhírben.
Az OTP hivatalos honlapján az alább közlemény jelent meg: "Külső szolgáltató hibája miatt előfordulhat, hogy egyes korábbi vásárlások összegét duplán terhelte a rendszer néhány ügyfél számláján. A külső partner bevonásával mindent megteszünk azért, hogy újra a helyes egyenleg jelenjen meg ügyfeleink számláján. Az okozott kellemetlenségért érintett ügyfeleinktől elnézést kérünk."
