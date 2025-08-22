2 órája
Több mint 400 milliárdot kap Zala - soha nem látott fejlesztések indulnak a vármegyében
Az Építési és Közlekedési Minisztérium közzétette a 2030-ig tervezett állami beruházások listáját, amely társadalmi egyeztetésre is megnyílt. A dokumentumban több száz beruházási program szerepel, köztük számos zalai projekt.
Ezúttal nem a dombok és erdőségek miatt kerül reflektorfénybe Zala vármegye, hanem a gazdasági és technológiai fejlesztések miatt – beruházások, több tízmilliárd forint értékben. A Magyar Közlönyben nemrég megjelent kormányhatározat melléklete - 70 oldalnyi dokumentum - ugyan tervezet, ám máris sok meglepetéssel szolgál.
A tervezett beruházások több területnek is nagy lendületet adhatnak
A több száz tétel között Zala vármegye kiemelkedő helyet foglal el: közel 412 milliárd forint értékű fejlesztés jut a térségbe, ezek nemcsak a közlekedést, hanem az egészségügyet, a kultúrát és az innovációt is érintik.
Zalaegerszegen és Nagykanizsán kívül számos település örülhet a rég várt beruházásoknak, így többek között Zalaapáti, Bak, Zalabaksa, Kozmadombja, Zalakaros, Zalaszentiván, Kehidakustány, Zalalövő, Teskánd, Zalaszabar, Sármellék és Zalavár lakói is érintettek a leendő fejlesztésekben.
Korábban is jelentős beruházások történtek térségünkben, amelyek az itt élők mindennapi életére is nagy hatást gyakorolnak. Elég ha a ZalaZone Járműipari Tesztpálya megépítésére gondolunk, amely révén ez idáig közel ezer új munkahely jött létre Zalaegerszegen, és közel 150 milliárd forint értékű beruházás valósulhatott meg az északi ipari parkban. Ahogy erről korábban is írtunk: nemsokára befejeződik a Flex 35 milliárd forintos csarnoképítése, eszközfejlesztése is, ami újabb munkahelyeket teremt, s elindulhat a vezetéstámogató rendszerekhez szükséges műszerek gyártása. A tervezett beruházások ezúttal is jókora részben a közlekedési infrastruktúrát érintik, ám komoly részt kapott az egészségügyi fejlesztés is.
Betegbarát környezet, modernebb ellátás – nyolcvanmilliárdos injekció
A 2030-ig tervezett szakpolitikai-ágazati beruházási koncepció térségi kiemelt nyertese kétségkívül a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház. Az I. és II Belgyógyászati osztályok felújítására szánt 80 milliárdból olyan, a XXI. századi elvárásoknak megfelelő részleg alakulhat ki, ahol a betegek és a kórházi dolgozók egyaránt jól érzik magukat, és a gyógyítás színvonala valóban pozitív maradandó élmény lehet. Bár a közelmúltban történt eszközfejlesztés szintén nagy segítség volt a kórház számára, de a mostani beruházás megvalósulásának következményei várhatóan ezt túlszárnyalják majd.
A zalai egészségügyben ütemezett további beruházások is biztatóak: a Zalaegerszegi Mentőállomás felújítására közel 4 milliárd forintot rögzít a kiadott dokumentum.
Bringaút az erdők, patakok, falvak között: vonzóbb lesz a vidéki turizmus
Mi is írtunk már arról, hogy a Miklósfa–Liszó elágazás közötti szakasz állapotára már évek óta panaszkodnak a helyiek és a kerékpáros szervezetek is: sok helyen kátyús, keskeny, burkolata töredezett, és a forgalmas közút mellett veszélyes is a bringásoknak. A mostani tervek között ennek a kerékpárútnak a felújítása is szerepel, 865 millió forintot szánnak az építésre.
Kerékpárutak:
- Zalalövő-Őriszentpéter között kerékpárút építése: 1,7 milliárd Ft.
- Zalakaros (meglévő kerékpárúttól) – Zalaszabar kerékpárút építése: 1,0 milliárd Ft.
- Nagykanizsa (Miklósfa) – liszói elágazás önálló kerékpárút építése: 865 millió Ft.
- Zalalövő – Felsőjánosfa között önálló kerékpárút építése: 1,0 milliárd Ft.
- Sármellék – Zalavári elágazás között önálló kerékpárút építése: 455 621 521 Ft.
- Zalaegerszeg Flextronics – Bak önálló kerékpárút építése: 1,9 milliárd Ft.
Nem csak a helyi lakosok számára segítség a közlekedés feltételeinek javítása, hiszen a turisták is szívesen használják ezeket az utakat, hogy bebarangolják a vidéket.
Kulturális értékek is új köntösben - Zalaegerszeg színpadra lép
Nemcsak az infrastruktúra és a közlekedés fejlesztése kerül előtérbe, hanem Zalaegerszeg kulturális élete is. A tervek között szerepel a Göcseji Falumúzeum több mint ötmilliárd forintos korszerűsítése, amely a skanzen épületeinek megőrzését és élményszerűbb bemutatását szolgálja.
Emellett a Hevesi Sándor Színház több mint harmincmilliárd forintos felújítása is napirendre került, amely új színháztechnikai hátteret, korszerűbb környezetet és méltóbb körülményeket teremthet mind a művészek, mind a közönség számára. Ezek a beruházások nemcsak a város kulturális rangját erősítik, hanem a zalai közösség mindennapjait is gazdagítják.
Az már a fentiekből is látszik, hogy a közel 412 milliárd forintnyi forrás milyen változásokat generálhat vármegyénk életében, ám fontos hangsúlyozni: a mostani összeállítás még nem a teljes lista, további cikkekben folytatjuk a zalai beruházási tervek bemutatását.
