Több mint 400 milliárdot kap Zala - soha nem látott fejlesztések indulnak a vármegyében

Ezúttal nem a dombok és erdőségek miatt kerül reflektorfénybe Zala vármegye, hanem a gazdasági és technológiai fejlesztések miatt – beruházások, több tízmilliárd forint értékben. A Magyar Közlönyben nemrég megjelent kormányhatározat melléklete - 70 oldalnyi dokumentum - ugyan tervezet, ám máris sok meglepetéssel szolgál.

A ZalaZONE tesztpálya működése fellendítette a térség gazdaságát.

Fotó: Pezzetta Umberto

A tervezett beruházások több területnek is nagy lendületet adhatnak

A több száz tétel között Zala vármegye kiemelkedő helyet foglal el: közel 412 milliárd forint értékű fejlesztés jut a térségbe, ezek nemcsak a közlekedést, hanem az egészségügyet, a kultúrát és az innovációt is érintik.

Zalaegerszegen és Nagykanizsán kívül számos település örülhet a rég várt beruházásoknak, így többek között Zalaapáti, Bak, Zalabaksa, Kozmadombja, Zalakaros, Zalaszentiván, Kehidakustány, Zalalövő, Teskánd, Zalaszabar, Sármellék és Zalavár lakói is érintettek a leendő fejlesztésekben.

Korábban is jelentős beruházások történtek térségünkben, amelyek az itt élők mindennapi életére is nagy hatást gyakorolnak. Elég ha a ZalaZone Járműipari Tesztpálya megépítésére gondolunk, amely révén ez idáig közel ezer új munkahely jött létre Zalaegerszegen, és közel 150 milliárd forint értékű beruházás valósulhatott meg az északi ipari parkban. Ahogy erről korábban is írtunk: nemsokára befejeződik a Flex 35 milliárd forintos csarnoképítése, eszközfejlesztése is, ami újabb munkahelyeket teremt, s elindulhat a vezetéstámogató rendszerekhez szükséges műszerek gyártása. A tervezett beruházások ezúttal is jókora részben a közlekedési infrastruktúrát érintik, ám komoly részt kapott az egészségügyi fejlesztés is.

Betegbarát környezet, modernebb ellátás – nyolcvanmilliárdos injekció

A 2030-ig tervezett szakpolitikai-ágazati beruházási koncepció térségi kiemelt nyertese kétségkívül a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház. Az I. és II Belgyógyászati osztályok felújítására szánt 80 milliárdból olyan, a XXI. századi elvárásoknak megfelelő részleg alakulhat ki, ahol a betegek és a kórházi dolgozók egyaránt jól érzik magukat, és a gyógyítás színvonala valóban pozitív maradandó élmény lehet. Bár a közelmúltban történt eszközfejlesztés szintén nagy segítség volt a kórház számára, de a mostani beruházás megvalósulásának következményei várhatóan ezt túlszárnyalják majd.