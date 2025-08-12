augusztus 12., kedd

Sok ügyfelet érint

1 órája

Banki leállás jön – nemcsak a netbank, de a mobilapplikáció sem fog működni

Több digitális banki felület elérhetetlenné válik augusztus 14-én este karbantartás miatt. A banki leállás ügyfelek százezreit érinti.

Baranya Bence Botond

A CIB Bank előre bejelentett technikai szünetet tart augusztus közepén, amely során számos digitális szolgáltatást érint az ideiglenes banki leállás. 2025. augusztus 14-én 22 órától másnap reggel 5 óráig nem lesz elérhető sem a netbank, sem a mobilalkalmazás, ahogy az üzleti ügyfelek felületei és az elektronikus brókerszolgáltatás sem.

A banki leállás nagyon sok magyar ügyfelet érint.
Mit jelent a banki leállás?

  • A CIB Bank Online, a CIB Bank Mobilalkalmazás, az eBroker, a CIB Business Online és a TPP-csatorna nem lesz elérhető. 
  • Ebből kifolyólag az online bankkártyás vásárlások jóváhagyása a CIB Bank Mobilalkalmazáson keresztül szintén nem lesz elérhető.
  • A CIB24 telefonos ügyfélszolgálat korlátozott funkcionalitással lesz elérhető. A bankkártyaletiltás lehetősége ebben az időszakban is biztosított lesz.

- írja hivatalos közleményében a CIB Bank.

A leállás célja egy átfogó informatikai karbantartás, amely a szolgáltatások hosszú távú megbízhatóságát és gördülékeny működését segíti. A bank felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a technikai leállás után is fennakadások tapasztalhatók, az ügyfélszolgálat készséggel segít a probléma elhárításában.

 

 

