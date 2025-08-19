Most akkor mégis a méret a lényeg ? Szakemberek kimondták: igen, pláne, ha a Balaton vízszintje a kérdés

Örök vita, számítanak-e a centik, és bizony szakmai érvelések alapján erősen úgy tűnik: igen. A Balaton vízszintje esetében egészen biztosan. A tó nyári maximális vízállása 2018 óta 120 centiméter, s a közelmúltban a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal 2030. július 31-ig érvényes környezetvédelmi működési engedélyt adott a Balaton vízszintszabályozásának fenntartására, amely a nyári maximális vízállást 120 centiméterben rögzíti. A határozatlan időre szóló engedélyt azért nem adták ki, mivel a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (BLKI) és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park (BfNPI) aggályokat fejezett ki a tartósan magas vízszint miatt. A hírbalaton.hu a két szakmai érvelést részletesebben is taglalja.

A Balaton vízszintje nyáron 120 centiméter lesz

Eszerint a BLKI a felülvizsgálati dokumentáció tudományos megalapozottságát bírálta, különösen a halfaunisztikai részeket, amelyek ismeretterjesztő forrásokra támaszkodtak célzott terepi vizsgálatok helyett. Mint mondták: a BLKI eddig nem végzett célzott kutatásokat a Balaton üzemi vízszintjének emelésével kapcsolatban hivatalos felkérés hiányában, ugyanakkor szakmai tapasztalataik alapján feltételezik, hogy a 120 centiméterre emelt vízszint – különösen melegebb nyarakon – növelheti az algavirágzások kockázatát, a stabil hőrétegződés és a foszfor-felszabadulás miatt. Véleményük szerint a magas vízszint hátrányosan érintheti a parti növénytársulásokat és nádasokat, amelyek nem tudnak új élőhelyekre terjeszkedni, így biodiverzitás-csökkenés és halállomány-veszteség várható. A Kis-Balatonon is kedvezőtlen folyamatok indultak el a magas vízszint miatt, ami a korábbi ökológiai eredmények romlásához vezet. A BLKI azt javasolta, hogy a felső szabályozási vízszint ne legyen tartósan 120 centi, és rugalmasabb vízszintszabályozási rendszer készüljön célzott, hosszú távú ökológiai kutatások alapján.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park sem ért egyet

A BfNPI aggálya pedig többek között az volt, hogy

a Balaton 120 centiméteres szabályozási szintje nem illeszkedik a Natura 2000 fenntartási tervhez, mivel annak készítésekor ezt még nem vizsgálták.

A magas vízszint különösen a déli parti sekélyvízi élőhelyeket veszélyezteti, ami több Natura 2000 jelölőfaj, például a billegető cankó és a piroslábú cankó eltűnéséhez vezethet.

Nem áll rendelkezésre olyan élőhely-rekonstrukciós terv, amely ellensúlyozná a várható negatív hatásokat, és a Kis-Balaton ökológiai állapota is romolhat.

A tervezett intézkedés több ponton ellentétes az EU természet-helyreállítási rendeletével és a biodiverzitási stratégiával. Szakmai álláspont szerint ökológiai szempontból a Balaton természeteshez közeli, szélesebb vízszint-ingadozása lenne a legkedvezőbb.

Balatonkeresztúr önkormányzata az elöntés veszélyétől tart

A tartósan 120 centiméteres vízszint miatt több Balaton-parti önkormányzat is aggályait fejezte ki. Balatonkeresztúr például konkrét helyi problémát vetett fel: a visszaduzzasztás veszélyét a Kemping utca és Vitorlás utca környékén. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a Sió-zsilip korszerűsítése és nagyobb leeresztési kapacitása mérsékli a veszélyt, és az elmúlt hat évben nem történt jelentős elöntés. A Védegylet Pálkövéért szerint a tartósan magas vízszint hozzájárulhat a nádasok visszaszorulásához és az algásodás fokozódásához, amely fürdési tilalomhoz vezethet A fotókkal és szakmai anyagokkal kiegészített beadványuk szerint a tó biológiai egyensúlya már most sérül.