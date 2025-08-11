augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

28°
+37
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kicserélték az ivóvízvezetéket

1 órája

Teljes útzár és forgalomkorlátozás aszfaltozás miatt – erre készülj a következő napokban!

Címkék#Platán sor#Gasparich utca#Zalaegerszeg

A Gasparich Márk utcába sem az Ola, sem a Rákóczi utca felől nem lehet behajtani tehergépkocsival hétfőtől Zalaegerszegen, továbbá a Platán sor és a Gasparich utca kereszteződését is elzárták a forgalom elől útépítési munkálatok miatt. Teljes útzár mellett aszfaltoznak augusztus 13-ig.

Antal Lívia

Ezt megelőzően a Zalavíz Zrt. elvégezte az elöregedett, majdnem 60 éves ivóvízvezetékek cseréjét a Platán sor és a Gasparich Márk utca kereszteződésében. A helyreállítás, illetve az aszfaltozás azonban nemcsak a felbontott járdaszakaszokat érinti, hanem az úttestet is.

Aszfaltozás miatt lezárták a Gasparich Márk utca Platán sor és a Lőrinc Barát utca közötti szakaszát
Aszfaltozás miatt lezárták a Gasparich Márk utca Platán sor és Lőrinc Barát utca közötti szakaszát
Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Aszfaltozás miatt teljes útzár

A Gasparich Márk utcát a Platán sor és a Lőrinc Barát utca között zárták le, itt aszfaltozzák újra az úttestet. Tehergépkocsival nem, de személyautóval be lehet hajtani a Gasparich Márk utcába, ahonnan rá lehet kanyarodni a Lőrinc Barát utcára, illetve onnan jobbra ki lehet kanyarodni. A Gasparich Márk utcából nem lehet ráhajtani a Platán sorra, ahogy fordítva sem. 

Aszfaltozás miatt a Platán sor és a Gasparich utca között leállították a forgalmat szerdáig
Aszfaltozás miatt a Platán sor és a Gasparich utca között leállították a forgalmat szerdáig
Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

A csomópont környezetében a Platán soron jelzőőrös forgalomirányítás lesz. Kerülni a környező utcákban lehetséges. A kivitelezést Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közös projekt keretében végzi augusztus 11–13. között. Az útburkolat helyreállításával zárul az ivóvízhálózat rekontrukciója, amit július elején kezdtek meg.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu