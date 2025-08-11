1 órája
Teljes útzár és forgalomkorlátozás aszfaltozás miatt – erre készülj a következő napokban!
A Gasparich Márk utcába sem az Ola, sem a Rákóczi utca felől nem lehet behajtani tehergépkocsival hétfőtől Zalaegerszegen, továbbá a Platán sor és a Gasparich utca kereszteződését is elzárták a forgalom elől útépítési munkálatok miatt. Teljes útzár mellett aszfaltoznak augusztus 13-ig.
Ezt megelőzően a Zalavíz Zrt. elvégezte az elöregedett, majdnem 60 éves ivóvízvezetékek cseréjét a Platán sor és a Gasparich Márk utca kereszteződésében. A helyreállítás, illetve az aszfaltozás azonban nemcsak a felbontott járdaszakaszokat érinti, hanem az úttestet is.
Aszfaltozás miatt teljes útzár
A Gasparich Márk utcát a Platán sor és a Lőrinc Barát utca között zárták le, itt aszfaltozzák újra az úttestet. Tehergépkocsival nem, de személyautóval be lehet hajtani a Gasparich Márk utcába, ahonnan rá lehet kanyarodni a Lőrinc Barát utcára, illetve onnan jobbra ki lehet kanyarodni. A Gasparich Márk utcából nem lehet ráhajtani a Platán sorra, ahogy fordítva sem.
A csomópont környezetében a Platán soron jelzőőrös forgalomirányítás lesz. Kerülni a környező utcákban lehetséges. A kivitelezést Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közös projekt keretében végzi augusztus 11–13. között. Az útburkolat helyreállításával zárul az ivóvízhálózat rekontrukciója, amit július elején kezdtek meg.