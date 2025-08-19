augusztus 19., kedd

Huba névnap

15°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közérdekű védekezést is végrehajtottak már

51 perce

Kevesen tudják: a szőlőhalál elleni hatékony hatósági küzdelem Zalában kezdődött

Címkék#Zala Vármegyei Kormányhivatal#aranyszínű sárgaság#szőlő

Az amerikai szőlőkabóca által terjesztett aranyszínű sárgaság szőlőfertőzés már bő 10 éve ismert betegségnek számít hazánkban. A Zala Vármegyei Kormányhivatal adott tájékoztatást hírportálunknak az aranyszínű sárgaság elleni védekezésről.

Zaol.hu

Mint írták, a betegség Európában a '60-as években Franciaországban jelent meg először, azóta pedig Európa többi termelésben érintett országában is elterjedt. Terjedését kordában tartani csak a gondos és tudatos gazdálkodással lehet, a fertőzést felszámolni azonban eddig egy államban sem sikerült. A betegséget Zalában 2013 nyarán azonosították, amikor is a hivatal szakemberei mintavételt végeztek Kerkateskánd és Lenti egy-egy szőlőültetvényéből a gyanús tünetek miatt, ennek eredményeképp Magyarországon először mutatták ki a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma zárlati betegségét.

Zala vármegye 224 településén rendeltek el zárlati intézkedéseket az aranyszínű sárgaság szőlőbetegség miatt
Az aranyszínű sárgaság zárlati betegség idei kitörésszerű, nagy mértékű megjelenésére 2013 óta nem volt példa (képünk illusztráció)
Forrás: Shutterstock

Helikopterről permeteztek az aranyszínű sárgaság visszaszorítása érdekében

A fertőzés diagnosztizálását követően, zárlati intézkedés keretében a beteg növényeket eltávolították és megsemmisítették. Nyár végén pedig - állami védekezés keretében - a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca ellen helikopterrel rovarölő szeres permetezést hajtottak végre, a fertőzött növények és ültetvények 1 km-es körzetében.
"A következő évtől saját kezdeményezésünkre intenzív felderítést végeztünk a térségben, melyet azóta minden évben lefolytatunk a fertőzés diagnosztizálására alkalmas augusztus-október hónapokban, egyre távolabbi településeken is.
2014-ben a betegség terjedésének megelőzése céljából újabb állami védekezésre - helikopteres rovarölő szeres permetezésre - került sor, akkor már érintve egészen Lenti-Lovászi térségét" - áll a tájékoztatásban.

Zárlati intézkedések Zala vármegye 224 településén

A kormányhivatal kifejtette: "Önálló felderítéseink és termelői bejelentések alapján immár Zala vármegye 224 településén vannak érvényben zárlati intézkedések. Kezdettől fogva, illetve a felderített újabb fertőzési körzetek alapján évente 400-600 termelő részére adunk ki zárlati határozatot a beteg szőlők kivágására és a védekezési előírások betartására. A beteg növények miatt megkeresett termelőkön kívül magára a térségre (településre) vonatkozóan is zárlatot rendelünk el. Ezeket a határozatokat a jegyzők részére küldjük meg, melyek közzététel útján kerülnek kihirdetésre. Jogszabályi kötelezettségeinken túl - a betegség megjelenésétől kezdve, szintén saját kezdeményezésünkre - szakmai tájékoztató anyagokat helyezünk el a szőlőhegyek "hegykapuiban", illetve a Zalai Hírlapban megjelenő cikkekkel, előadásokkal is igyekszünk a termelők figyelmét felhívni a problémára. Sajnálattal tapasztaljuk azonban, hogy erőfeszítéseink ellenére nagyon sok a fegyelmezetlen gazda, illetve az elhagyott és elhanyagolt szőlőültetvény, ami a fertőzés terjedésében nagy szerepet játszik, illetve tapasztalataink szerint a hegyközségek sem tesznek eleget a törvényben előírt azon köztelezettségüknek, mely szerint a zárlati intézkedés alá nem volt területeken az elhanyagolt szőlő ültetvények felszámolása a hegyközség feladata."

Kötelezések az elhanyagolt szőlőültetvények miatt

"Az elhanyagolt szőlőültetvények miatt évente 60-100 kötelezést adunk ki, a nem jogkövető magatartású szőlő ültetvény tulajdonosok esetében pedig több esetben közérdekű védekezés előírására és végrehajtatására is szükség van. A zárlati betegség az idei évben minimum egy hónappal korábban, már július elején jelentkezett, melynek kitörésszerű és nagymértékű megjelenésére 2013 óta nem volt példa. Ez a jelenség számtalan okra vezethető vissza, melynek során széles körű összefogásra van szükség a termelők, a termelői szervezetek, a kutatóintézetek, illetve a hatóság részéről - írták. Ahogyan 2013 óta folyamatosan, a Zala Vármegyei Kormányhivatal agrárügyi szakemberei a továbbiakban is mindent megtesznek azért, hogy minimalizálják az amerikai szőlőkabóca által terjesztett aranyszínű sárgaság szőlőfertőzés helyi terjedését, és ebben partnerként tekint a szőlőművelésben érdekelt gazdákra. A szőlősgazdák felelőssége kulcsfontosságú, hiszen a betegség visszafordíthatatlan károkat okozhat a teljes hazai növénytermesztésben. Fontos, hogy a termesztők gyanú esetén értesítsék a területileg illetékes kormányhivatalt és a Nébih-et a [email protected] e-mail címen.

További információk és szakmai ajánlások az NNGYK weboldalán érhetők el.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu