Kevesen tudják: a szőlőhalál elleni hatékony hatósági küzdelem Zalában kezdődött

Mint írták, a betegség Európában a '60-as években Franciaországban jelent meg először, azóta pedig Európa többi termelésben érintett országában is elterjedt. Terjedését kordában tartani csak a gondos és tudatos gazdálkodással lehet, a fertőzést felszámolni azonban eddig egy államban sem sikerült. A betegséget Zalában 2013 nyarán azonosították, amikor is a hivatal szakemberei mintavételt végeztek Kerkateskánd és Lenti egy-egy szőlőültetvényéből a gyanús tünetek miatt, ennek eredményeképp Magyarországon először mutatták ki a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma zárlati betegségét.

Az aranyszínű sárgaság zárlati betegség idei kitörésszerű, nagy mértékű megjelenésére 2013 óta nem volt példa (képünk illusztráció)

Forrás: Shutterstock

Helikopterről permeteztek az aranyszínű sárgaság visszaszorítása érdekében

A fertőzés diagnosztizálását követően, zárlati intézkedés keretében a beteg növényeket eltávolították és megsemmisítették. Nyár végén pedig - állami védekezés keretében - a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca ellen helikopterrel rovarölő szeres permetezést hajtottak végre, a fertőzött növények és ültetvények 1 km-es körzetében.

"A következő évtől saját kezdeményezésünkre intenzív felderítést végeztünk a térségben, melyet azóta minden évben lefolytatunk a fertőzés diagnosztizálására alkalmas augusztus-október hónapokban, egyre távolabbi településeken is.

2014-ben a betegség terjedésének megelőzése céljából újabb állami védekezésre - helikopteres rovarölő szeres permetezésre - került sor, akkor már érintve egészen Lenti-Lovászi térségét" - áll a tájékoztatásban.

Zárlati intézkedések Zala vármegye 224 településén

A kormányhivatal kifejtette: "Önálló felderítéseink és termelői bejelentések alapján immár Zala vármegye 224 településén vannak érvényben zárlati intézkedések. Kezdettől fogva, illetve a felderített újabb fertőzési körzetek alapján évente 400-600 termelő részére adunk ki zárlati határozatot a beteg szőlők kivágására és a védekezési előírások betartására. A beteg növények miatt megkeresett termelőkön kívül magára a térségre (településre) vonatkozóan is zárlatot rendelünk el. Ezeket a határozatokat a jegyzők részére küldjük meg, melyek közzététel útján kerülnek kihirdetésre. Jogszabályi kötelezettségeinken túl - a betegség megjelenésétől kezdve, szintén saját kezdeményezésünkre - szakmai tájékoztató anyagokat helyezünk el a szőlőhegyek "hegykapuiban", illetve a Zalai Hírlapban megjelenő cikkekkel, előadásokkal is igyekszünk a termelők figyelmét felhívni a problémára. Sajnálattal tapasztaljuk azonban, hogy erőfeszítéseink ellenére nagyon sok a fegyelmezetlen gazda, illetve az elhagyott és elhanyagolt szőlőültetvény, ami a fertőzés terjedésében nagy szerepet játszik, illetve tapasztalataink szerint a hegyközségek sem tesznek eleget a törvényben előírt azon köztelezettségüknek, mely szerint a zárlati intézkedés alá nem volt területeken az elhanyagolt szőlő ültetvények felszámolása a hegyközség feladata."