Ez a 11 útszakasz újul meg Zalában, közel hétmilliárdot költenek a TOP Plusz projektben (galéria, videó)

Mihályfán már az útfelújítás előkészítő munkái zajlanak, az árkokat tisztítják a közút szakemberei

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Nagy a forgalom a vármegye útjain

Aprófalvas településszerkezet jellemzi a vármegyét, amelyből számos közlekedési probléma adódik. Az elmúlt években nemcsak a nagyobb városokban, hanem megyeszerte jelentősen megnőtt a forgalom, amit a határ közelsége miatt a tranzitforgalom is tetéz. Mindez nagyon megterheli a kistelepülések útjait is. Ezért jelentős a Magyar Közút közlekedésfejlesztési projektje, amelynek köszönhetően most 11 útszakasz újulhat meg Zalában, mondta Rétvári Róbert, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke.