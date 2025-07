Agresszív, égési sérülést okoz és vakságot, s mind több helyen bukkan fel Zalában is ez a növény

Bár egykor dísznövényként hozták be Európába, ma már irtják, mert rendkívül veszélyes. Zalában is terjed, és nem árt az óvatosság vele szemben, ugyanis komoly egészségügyi problémákat okoz már az, ha csak hozzáérünk. A kaukázusi medvetalp égési sérüléseket, s akár vakságot is okozhat!

A megjelenésében impozáns nagyságú, akár öt métert is elérő növény mind agresszívabban terjed az országban, megjelent már nálunk, Zalában is.

Ilyen ijesztő: a kaukázusi medvetalp égési sérüléseket okoz a bőrünkön, ha hozzáérünk.

A kaukázusi medvetalp a bőrünkkel érintkezve csúnya égési sérüléses tüneteket okoz

- Magyarországon alapvetően a közönséges medvetalp őshonos, de a kaukázusi medvetalp is itt van már. A növény minden része mérgező, a növényhez érve bőrünkön égési sérülésekhez hasonló hólyagosodás, rosszabb esetben maradandó hegek alakulnak ki. A szembe kerülve a növény sejtnedve akár vakságot is okozhat - mondta a veszélyek kapcsán Kálovics Andrea kertészmérnök. - Ha a növény a bőrünkhöz ér, szappanos vízzel alaposan mossuk le az érintett területet és mindenképpen forduljunk orvoshoz azonnal!

Számos telefonos applikáció segíthet beazonosítani

A mérgező növényt fiatalkorában sajnos könnyen összetévesztheti az ember a közönséges medvetalppal, bár a kaukázusi levelei nagyobbak és a levelek mélyen tagoltak. Az biztos, hogy ha több méteres növénnyel találkozunk, az a mérgező fajtából való, semmiképp ne nyúljunk hozzá!

Mivel azonban többnyire telefon is van nálunk, bárhová megyünk, jó tudni, hogy léteznek olyan telefonos applikációk, melyek segítenek a beazonosításban. Persze nem árt, ha van térerő ott, ahol tartózkodunk, internet viszont nem mindegyikhez szükséges.

Ilyenek például

a PlantSnap,

a PictureThis,

a PlantNet és

a Seek.

A Plante például egy AI-alapú növényazonosító, mely a növények tudományos adatait is megadja. Érdemes tehát ezeket is bevetni, inkább, mint kísérletezzünk és pórul járjunk!

A felnőtt növény akár öt méteresre is megnő, a fiatal változata azonban könnyen összekeverhető a közönséges medvetalppal, ami nem mérgez.

Irtása zárt ruházatban és védőszemüveggel lehetséges

Kálovics Andrea elmondta: 1980-ban találkoztak először Magyarországon a medvetalppal. A NÉBIH Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóságának koordinálásával történt felderítések során a legnagyobb egyedszámú előfordulása Vas megyében volt akkor, ma sajnos már jóval több vármegyében észlelték.

- Mivel invazív faj, ezért a kertekben is megjelenhet, akár más fajjal együtt is behurcolhatjuk. Mélyre hatoló karógyökere van, így, ha kivágjuk, azonnal újra kihajt. A gyomirtó szerek csak a zöld növényi hajtásokat pusztítják el, a gyökerek ellen hatástalanok, így a gyökerek kiásásán túl a rendszeres visszavágással történő kiirtás lehet hatásos. A magvak azonban több évig is csíraképesek maradnak. Ha a virágzatot még a magok érése előtt levágjuk, akkor megakadályozzuk a gyomnövény terjedését. A növény közelében csak teljesen zárt ruházatban és védőszemüvegben szabad dolgozni, de jobb, ha ehhez házilag nem kezdünk hozzá.

Gyanús növény észlelése esetén inkább a természetvédelmi hatóságoknak vagy az önkormányzatnak jelezzünk, azt pedig tartsuk szem előtt, hogy vízügyi, természetvédelmi vagy önkormányzati területen engedély kell az irtáshoz.