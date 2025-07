Megéri a kényelem s a nyugalom? Húzós albérleti árakkal kell számolniuk az egyetemistáknak

Élénkül az albérletpiac, kínálati és keresleti oldalon egyaránt. Ez egyértelműen köthető ahhoz, hogy hamarosan kihirdetik az egyetemek a ponthatáraikat, s a felvételt nyert hallgatóknak lakhatás után kell nézniük. Bár minden egyetem rendelkezik kollégiummal, a jelentkezés többszöröse az épületek befogadóképességének. Akinél szociális alapon indokolt, az be tud jutni, de sokan döntenek inkább az albérlet mellett, bár a piacon húzós díjakkal kell számolni.

Az egyetemre felvetteknek húzós albérleti árakkal kell számolniuk, a lakásbérlés mellett szobabérlésekre is lehetőség van.

Forrás: freepik.com

Húzós albérleti árak vannak a városokban, de sokan a kényelem és nyugalom miatt inkább ezt választják

- Szerintem az albérletek jobbak az egyetemistáknak, mert több nyugalmat és magánéletet biztosítanak, mint a kollégiumok - indokolja az albérlet melletti döntését a cserszegtomaji Andri Marcell, aki Pécsett, a Bölcsészettudományi Egyetemen folytat tanulmányokat. - Egy albérletben saját időbeosztás szerint lehet élni, és nem kell alkalmazkodni sok más emberhez. Bár az albérletek árai általában magasabbak, sokszor jobban megérik, mert tisztább, csendesebb és kényelmesebb környezetet nyújtanak. A kollégiumokban gyakran zsúfoltság és zaj van, ami megnehezítheti a tanulást és a pihenést. Egy jól megválasztott albérlet ideális tanulási és feltöltődési hely lehet egy egyetemista számára.

A cserszegtomaji Andri Marcell Pécsett bérel lakást, a tanulás mellett munkát is vállalva. Fotó: ZH

Albérlet vs kollégium

Ezzel ért egyet és érvel Jakus Balázs is.

- Három éve kerültem fel Pécsre Bajáról, természetesen nem egyedül: egy osztálytársammal. Mindig is abban a tudatban voltunk, hogy egy kollégium nagyon jó hely lehet a szórakozásra és az ismerkedésre, különösen, ha frissen került oda az ember. Ellenben akinek fontosabb a nyugalom és az, hogy legyen egy kis magánszférája, akkor az albérlet sokkal praktikusabb. Saját maga rendezheti be a lakást, nincs a kollégiumokra jellemző házirend, nagyobb a szabadság. Magam is így tapasztalom 3 év távlatából, és kijelenthetem, hogy a diplomám megszerzésében kulcsfontosságú volt: nyugodt és kellemes környezetben tudtam felkészülni a vizsgáimra és megírni a szakdolgozatot. A jövőben is ezt követem, mert mesterszakon folytatom a tanulást.

Marci munkát vállal tanulmányai mellett azért, hogy ne szüleit terhelje minden kiadással, bár bevallása szerint nagyon nehéz összeegyeztetni a tanulást, a munkát, a pihenést és a baráti kapcsolatok ápolását.