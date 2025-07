Cégtörténet 6 órája

20 éve építkeznek bizalomra – új kézbe került a zalai cserépgyártó

Húsz éve van jelen a piacon a Lenti székhelyű Creaton. A cég a zalai agyagra épült és épített, s erre alapozza a jövőt is. Ehhez megvan a modern technológia és a biztos tulajdonosi háttér is. Antal Bélával, a Creaton South-East Europe Kft. műszaki igazgatójával tekintettük át az elmúlt 20 évet a jubileum kapcsán, aki a terveket és a kihívásokat is felvázolta.

A Creaton központja Lentiben. A svájci zászló is jelzi a tuajdonosváltást Forrás: Creaton South-East Europe Kft.

A Creaton South-East Europe Kft. letette névjegyét az építőiparban. A húsz év alatt több mint 700 millió darab tetőcserepet gyártottak. Ezzel a mennyiséggel több mint 55 millió négyzetmétert fedhettek le a régió tetőfedői. Antal Béla, a Creaton South-East Europe Kft. műszaki igazgatója

Forrás: Creaton South-East Europe Kft. Creaton: 20 éve a hazai és nemzetközi piacon - A nemzetközi piacépítés első lépéseként 2004-ben Lentiben kezdte meg termelését a Creaton első üzeme, zöldmezős beruházásként, német tulajdonban, majd 2008-ban megépült az akkor Creaton Hungary Kft. második gyára - kezdte. - Ebben az évben került át a teljes csoport belga befektetői kézbe. 2015-ben aztán értékesítési és logisztikai központ lett a Lenti gyáregység és ezzel önálló entitásként, Creaton South-East Europe Kft. néven folytatta tevékenységét. Ekkor négy értékesítési területtel a teljes dél-kelet európai térség a magyar cég irányítása alá kerül, felölelve a következő országokat: Románia, Moldávia, Bulgária, Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Macedónia, Montenegró és Koszovó. Jelenleg, a külföldön dolgozókkal együtt összesen 220 főt foglalkoztatunk. Változások a tulajdonosi körben – A svájci swisspor magánvállalat hozta meg a biztonságot 2021-ben a Creaton a francia Terreál Csoporthoz került, majd a következő fontos fejezet a Creaton életében tavaly kezdődött. 2024. március 1-től a Creaton South-East Europe Kft. a svájci swisspor csoport részévé vált. - Itt nem csupán egyszerű felvásárlásáról van szó, ez a szakértelem, az innováció és a hagyományok egyesülése – hangsúlyozta Antal Béla. - A swisspor csoport ma az energiahatékony és esztétikus épületburkolatokhoz szükséges termékek és rendszerek vezető svájci fejlesztője, gyártója. A swisspor egy Svájcból indult családi vállalkozás, mely ma már nemzetközi szinten tevékenykedik, és világszerte 32 helyszínen 4200 embert foglalkoztat. Energiahatékonyság, prémium kategória Antal Béla azt is elmondta, hogy a swisspor tulajdonosának szíve-vágya volt, hogy két meglévő tetőcserépgyára mellé a Lentiben található Creaton gyárat is megvásárolja. - Választásában nagy szerepet játszott, hogy gyáraink energiahatékonysága kimagasló, termékeink minősége pedig a prémium kategóriát képviseli. Üvegházhatású, CO2-kibocsátást nézve gyáregységeink nemzetközi viszonylatban a legjobban teljesítők közt vannak, mivel annyira alacsony értéket produkálnak. A Creaton kerámia-cserépgyártásban szerzett szakértelme egyesül a swisspor magas minőségű építőipari termékeinek sokszínű kínálatával, mellyel fenntartható építészeti megoldásokat kínálunk vásárlóinknak - mondta Antal Béla.