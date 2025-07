Gondosan elvetették, lisztet őröltek belőle, amit ajándékként adnak – így készült a Magyarok Kenyere Zalában (galéria, videó)

A búzaszentelő nap különleges alkalom, amikor nemcsak az időjárás kegyelméért, a föld termékenységéért, hanem azokért a szorgos kezekért is köszönetet mondanak, amik gondosan elvetették, gondozták és most felajánlották a búzát, fogalmazott beszédében Sabján Krisztián. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) zalai szervezetének elnöke köszönetét fejezte ki Király Lászlónak, a tüskeszentpéteri malmot üzemeltető Zala-Cereália Kft. ügyvezetőjének, aki idén is három megyének vállalta fel az összegyűjtött búza megőrlését.

Búzaszentelő nap a tüskeszentpéteri malomban. Az ünnepségen megszentelték az adománybúzát. Elöl Gyulai Péter. Mögötte balról: Hodánics Péter, Koczor György, Süle Katalin, Jakab István, Király László és Sabján Krisztián.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Búzaszentelő nap – a zalai gazdák dicsérete

Ez egy hagyomány, annak az örökségnek a továbbadása, amit az elődeinktől kaptunk, emelte ki Süle Katalin, a NAK alelnöke, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) alelnöke, a Zala Megyei Gazdakörök Szövetségének elnöke. Mint mondta, a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program ezt élteti. Dicséri a zalai gazdák önzetlenségét, hiszen az összegyűjtött búzából készült liszt anyaotthonokba, kórházak gyermekosztályaira, óvodákba, bölcsődékbe, iskolákba jut el.

Süle Katalin: A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program a zalai gazdák önzetlenségét dicséri

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Ez nem adomány, hanem ajándék

Az összefogásból csodálatos mozgalom nőtt ki a Kárpát-medencében, amelyből a zalai gazdák példásan kiveszik részüket, hangsúlyozta Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke. Elmondta, hogy ma már az egész Kárpát-medence gazdatársadalma részt veszt a Magyarok Kenyere programban. Tavaly meghaladta az 1100 tonnát a felajánlott búza mennyisége, amit több mint tízezer gazda gyűjtött össze. Ez nem is adomány, hanem ajándék, amit jó szívvel adnak, hangsúlyozta Jakab István.

Jakab István az összefogást méltatta, amelyből, mint mondta, csodálatos mozgalom nőtt ki a Kárpát-medencében.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Áldás a búzára

A rendezvényen köszöntőt mondott a házigazda tüskeszentpéteri malom nevében Király László ügyvezető, az ünnepi műsor keretében pedig Gubinecz Ákos Junior Prima díjas népdalénekes előadását hallgathatták meg az ünneplők. Az adománybúzát Gyulai Péter római katolikus káplán, Hodánics Péter református lelkész, valamint Koczor György evangélikus lelkész szentelte és áldotta meg.