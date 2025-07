Jön a krumplibogár! Mutatjuk, hogyan védheti meg a kertjét

Akinek szerencséje van és még nem száradt el a burgonyája, az sem lehet nyugodt, a krumplit a szárazság mellett fáradhatatlanul pusztítja a burgonyabogár. Támadása augusztus végéig veszélyt jelent a növényre. A burgonyabogár ugyanis nemcsak lárva, de imágó korában is fogyasztja a zöld növényrészeket. Sőt, nemcsak a burgonyának, de a paradicsomnak és a padlizsánnak is ellensége, úgyhogy jobb, ha a kertben alapos szemlét tart, aki ez utóbbi finomságokat szeretné termeszteni.

A burgonyabogár a paradicsomra és a padlizsánra is veszélyt jelent, biológiai és vegyszeres védekezés egyaránt bevethető ellene - mondja Kodrik Aliz növényvédelmi szakember.

Fotó: ZH

A burgonyabogár elleni védekezés egyszerű, bár időigényes módja a kézi gyűjtögetés

- Ezek a bogarak április-májusban hagyják el a telelőhelyüket, a nőstények a levelek fonákjára rakják petéiket, ilyenkor láthatóak azok a narancssárga kis tojáscsomók (21-31 tojás), melyekből a rovarok kifejlődnek - mondja Kodrik Aliz növényvédelmi szakember, a zalaegerszegi Zrínyi utcai mezőgazdasági bolt vezetője. - Azok, akik számára a biológiai növényvédelem fontos szempont, már ilyenkor nap mint nap járják a kertet és kézzel szedegetik le a petéket, ha pedig erről elkéstek, a kifejlett bogarakat gyűjtögetik össze kézzel és semmisítik meg azokat. Vannak természetes ellenségei a rovaroknak. Az őshonos módon előforduló rovarfogyasztó kétéltűek, hüllők, madarak és emlősök némelyike – eltérő intenzitással – fogyasztja ugyan a krumplibogarat, de állományukat a legjobb esetben is sajnos csak gyéríteni képesek. Ha kézzel nem akarjuk szedegetni a krumplibogarat, de vegyszert sem szívesen használunk, akkor érdemes tormaoldattal permetezni. Természetes készítmény ellenük a Bacillus thuringiensis, amely természetes baktériumot tartalmaz, mely a rovar testébe jutva megbetegíti és elpusztítja azt, mivel nem tud ellenük védekezni. Ez a szer nem kifejezetten az olcsó készítmények közé tartozik.

A tojáscsomókat, akik tehetik, kézzel semmisítik meg. Forrás: ZH

A biológiai védekezés lárva korú rovarnál hatékony

Kodrik Aliz elmondta: biológiai rovarölő szer még a NeemAzal, ez egyébként levéltetvek ellen is bevethető. Új generációs rovarölő szer a Laser Duplo is, mely ugyancsak természetes hatóanyagot tartalmaz. Ezek azonban inkább lárvakorban vethetők be a bogarak ellen. Kiegészítő kezelésként lehet alkalmazni a Soft Guard készítményt repellens hatása miatt, mivel fokozza, stimulálja a növény immunrendszerét a védekezésre, ezért egy természetes biostimuláns.