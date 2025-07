Kötelező védekezni 44 perce

Haldoklik a zalai szőlő – brutális betegség tarol végig az ültetvényeken, zárlat van érvényben!

Most az a legfontosabb, hogy minden szőlősgazda, beleértve azokat is, akiknek csak pár száz tőkéjük van, elkezdje a védekezést – hangsúlyozta Németh József borász, a Miklósfai Dr. Kotnyek István Kertbarát Kör elnöke. Annak kapcsán mondta ezt, hogy a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazmás betegség Zalában is tragikus méreteket öltött.

Fotó: Szakony Attila

A Zala Vármegyei Kormányhivatal, mint növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, az előző évekhez képest korábban és kritikus mértékben előforduló szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazmás betegség miatt – amit az amerikai szőlőkabóca terjeszt – a fertőzött területekre zárlati intézkedéseket rendelt el, és kötelezik a szőlőtermelőket a betegség terjedésének megakadályozására. A fertőzött szőlőültetvények 1 km-es körzetében található települések bel- és külterületeit fertőzött területté nyilvánították, míg a 3 km-es pufferzónában szintén kötelezővé tették a védekezést. Németh József miklósfai borászszerint az amerikai szőlőkabóca által terjesztett betegség óriási károkat okoz. Fotó: Szakony Attila Amerikai szőlőkabóca terjeszti a betegséget - A helyzet sok szőlőben tragikus, van olyan szőlőültetvény, ahol 10-20 vagy akár 30 százalékos a fertőzött tőkék száma - mondta Németh József. - A 24. órában vagyunk, sürgősen védekezni, permetezni kell! A fertőzés terjed, a betegség pusztít, és ha nem lépünk közösen, térségünk teljes szőlőállománya mehet tönkre. A vessző furcsa zöld színű lesz és gumiszerűvé válik, hajlik, nem törik. A szőlő levele kanalasodik, bepöndörödik, a fehér szőlőé sárgul. Fotó: Szakony Attila A fertőzött tőkéket ki kell vágni A szakember emlékeztetett: a rovarölő szeres kezeléseket legalább három alkalommal, a vegetációs időszakban kell elvégezni, hogy megakadályozzák az amerikai szőlőkabóca mint a fertőzés terjesztője további elterjedését. Mivel jelenleg nem áll rendelkezésre olyan növényvédő szer, amely a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma fertőzése ellen hatékony, a szőlőültetvények fertőzött tőkéit ki kell vágni és megsemmisíteni, míg a rovarölő szerekkel végzett védekezés mellett különös figyelmet kell fordítani a növényvédő szerek rotációjára. A hatósági zárlat miatt fertőzött területről szőlőnövényt vagy más gazdanövényt kivinni, valamint a fertőzés terjedését elősegítő anyagot bevinni szigorúan tilos, és a szőlőtermelőknek be kell tartaniuk a kötelező előírásokat, hogy elkerüljék a betegség további elterjedését, így védve nemcsak a saját, hanem a szomszédos termelők növényvédelmi biztonságát is. Ahol az ültetvény egy részét ki kell vágni, ott két évig telepíteni sem lehet. Fotó: Szakony Attila A legfontosabb most az összefogás - A Zalai borvidék megőrzése közös ügyünk, csak az összefogás segíthet megállítani a legfenyegetőbb kártevőt, az aranyszínű sárgaságot okozó amerikai szőlőkabócát - fogalmazott Németh József, aki szerint, ha nem sikerül megállítani a szőlőbetegséget, akkor a gazdák jó időre búcsút inthetnek az ültetvényeknek, hiszen a kivágott, beteg tőkék helyére két évig telepíteni sem lehet új ültetvényt, ami azt is jelentheti, hogy legalább öt évet kell várni a következő szüretre.