Ezt feltétlenül látnod kell! Kihagyhatatlan élmények: nyüzsgés és nyugalom egyszerre (galéria)

Ha szereti és igényli a zöld környezetet, a tágas tereket, a családi élményeket és programokat, akkor Zalakaroson a helye! Ez az apró kis városka családi és élményfürdőjével írja be magát a hazai turizmus történetébe, de ne ijedjen meg az sem, aki éppenséggel nem a gyerekzsivajt választaná, mert Zalakaroson a csendes pihenésre, elkülönülésre is lehetőség nyílik: Zalakaros minden értelemben zöld város.

Zalakaros gyógyvizes település és zöld város, mindkettő vonzó a turisták számára

Fotó: Antal Anita

Zöld város cím és gyógyító víz - Zalakaros vonzerejének alapja

A város hírnevét adó gyógyvizet 50 év óta használják gyógyászati és egészségmegőrzési célokra, sőt a geotermikus energia már két éve a Zalakarosi Fürdő épületének fűtése során is hasznosul. Professzionális gyógyászat, gyógytornák és iszapkezelések, vízitornák segítik a betegeket, a családosokat a Vízipók bel- és kültéri gyerekvilág, csúszdapark, gyerekanimáció, játszóház várja, emellett szaunavilággal, szaunaszeánszokkal is készülnek - utóbbiak persze a felnőtt közönséget célozzák.

A városka és környéke bővelkedik kirándulási lehetőségekben, amit érdemes kihasználni, hiszen a dimbes-dombos, erdős zalai táj páratlan szépségű. A város szívesen büszkélkedik azzal, hogy a legvirágosabb hazai város címet és az európai zöld város díjat is elnyerte. Rengeteg virág, számos park, hatalmas zöldfelületek teszik vonzóvá a települést.

A város egyik büszkesége a tavasszal pompázó japáncseresznye-fasor Fotó: Antal Anita

Rengeteg túraút, futó- és kerékpárút kínál aktív kikapcsolódási lehetőséget

Zalakaros szívében található a termál- és ökotó sétautakkal, hangok pavilonjával, labirintussal, játszótérrel, a mellette lévő égererdő tanösvényén Tőzike tündér várja a látogatót. A város közepén hatalmas arborétum díszlik sétaúttal, Kneipp-taposóval, futópályával, mellette kondiparkkal. A parkerdőből számos túraútvonal indul a szomszédos településekre, ezek részét képezik a Kéktúra útvonalának is. Elvezetnek Egry József festő szülőhelyére, Zalaújlakra, vagy a csodálatosan újjáépített, időszakosan működő(!) és látogatható zalamerenyei pálos malomhoz, illetve a horgásztóhoz, de az egyik túraúton eljutunk Thury György tőrbe csalásának és halálának helyszínére, Orosztonyba is. És Zalakarostól nem messze ott a páratlan szépségű Kis-Balaton, az ikonikus hídjáról ismert Kányavári-sziget, amit vétek lenne kihagyni egy zalakarosi tartózkodás során.