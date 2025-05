Ronggyá verte az autókat a jég Hévíznél - videón a félelmetes jelenetek

Már közel 377 ezer megtekintésnél jár az a videó, amit imidusito tett közzé a TikTokon a Hévíz-Keszthely határában pusztító vasárnapi jégesőről. A képeken az látszik: vastagon áll a jég az úton, és csak esik, esik a szürke felhőkből, az autó ablaktörlője is alig bír el vele... A hozzászólók közül sokan kétkedve fogadták, hogy ez tényleg vasárnap délután lett volna, volt, aki szerint márciusban, de legalábbis biztosan több hete készült a felvétel, ám néhányan megerősítették: friss a videó, ők is belefutottak az időjárási anomáliába.

Jégeső esett Hévíz-Keszthely határában. Fotó: Illusztráció/ZH-Archívum

Többen felvetették, ha ennyi jég esik, akkor minek van a jégkármérséklő rendszer, ám rögtön jött is a válasz: a berendezések működése mellett is lehet jégeső, csak a lehulló szemcsék mérete kisebb lesz. Ez utóbbi egyébként látszik a videón is.

Aranyat ér a májusi eső – de mit ér a májusi jég?

Valaki azt is felvetette: ha a májusi eső aranyat ér, mi a helyzet a májusi jéggel? Illetve: innentől Hévíz helyett legyen inkább Héjég a város neve.

Ki intézhette a jégesőt?

S persze a hozzászólások közt sorjáznak a vicces összeesküvés-elméletek arról, ki küldte/intézte a jeget kinek a pénzén, de felbukkan néhány megjegyzésben az is: magunknak köszönhetjük, hogy megbolondult az időjárás, hiszen "mindent is tönkre tettünk már"...