7 órája

Drága ingatlan nem kell senkinek! Lassul a lakáspiac, de a tulajdonosok még reménykednek

Egy ingatlan értéket sok minden befolyásolja, így az is, hogy az eladó mennyit kér, a vevő pedig mekkora összeget tud, vagy akar fizetni. Az MNB és a KSH lakásindexe szerint hazai árak tavaly jóval tíz százalék fölött nőttek, ami érezhető a zalaegerszegi lakáspiacon is. A Duna House vármegyeszékhelyi irodájában ennek árnyoldalai is kiderültek.

Nem a kulcs kerül tízmilliókba - mégis: mélyen a zsebbe kell nyúlni, ha valaki ilyet akar "szerezni"... Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Tiborcz Zoltán, a zalaegerszegi Duna House franchise partnere azt mondta, nem tartják szerencsésnek az áremelkedésről szóló híreket, mert az eladók már másnap aszerint árazzák be ingatlanjaikat. "A helyi lakáspiacon érezzük is ennek hatását, hisz gyakran túlárazott ingatlanokkal találkozunk, s amikor közöljük a szerintünk reális piaci árat az eladókkal, azt nem akarják elhinni". Tévhit tehát, hogy az ingatlanosok viszik fel az árat a jutalék miatt. A túlzottan magas árak már fékezik a keresletet a lakáspiacon. Tiborcz Zoltán, a zalaegerszegi Duna House franchise partnere

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Duna House: az állampapírokból nem lett felvásárlás a zalaegerszegi lakáspiacon A kulcs az, ha az eladó megtapasztalja: az általa meghatározott irreálisan magas ár miatt nem jön vevő, tette hozzá a szakember. - Az állampapírpiaci milliárdokra számító eladók a befektetői érdeklődést próbálják kihasználni. De csak Budapesten vannak olyan külföldi vásárlók, akik befektetési céllal vesznek ingatlant. Tudomásul kell venni, hogy itt Zalaegerszegen nincs ilyen, a helyi lakáspiac más, mint a fővárosi. Az árak pedig már fékezik a keresletet. Az eladók nem nagyon akarnak ingatlanirodát megbízni, mert azt hiszik, könnyen el tudják majd adni házukat, lakásukat. Ám félő, ha túlzottan magas az ár, nem kel el egy-egy otthon - vázolta Tiborcz Zoltán. Nem minden ingatlan drágul A franchise partner elmesélte, egy 60 millió forintra beárazott ingatlan családi, baráti rábeszélésre 69 millióért került a piacra, de három hónap elteltével sem kelt el. A tulajdonos ekkor fordult az irodához. Az irányár 65 millió forint volt, jelenleg pedig 59 millióért kínálják, de még nem jött vevő. - Mindenki nagyon gyorsan szeretné eladni az ingatlanát, ami érthető, de ez csak reális piaci áron lehetséges. Egyébiránt mi nem a sebességre törekszünk, ezért is kötünk egy évre szóló szerződéseket, és igyekszünk a lehető legmagasabb árat elérni. Ám nem vagyunk jósok, az ingatlanpiac folyamatait nem tudjuk előre megmondani. Összességében azt látjuk, valóban van áremelkedés, de ez korántsem általános - fűzte hozzá a szakember. Az olcsóbb társasházi lakások iránt mutatkozik kereslet jelenleg. Képünkön Pozvári Ramóna csoportvezető

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap Amikor a vevő csak felújítást lát benne Zalaegerszegen és környékén vannak olyan ingatlantípusok, amelyek tulajdonosai meg tudják lovagolni a drágulást. Ezek jórészt új vagy újszerű házak és lakások. A Duna House havi országos tranzakcióbázisa szerint a keresők 80 százaléka jó állapotú lakás iránt érdeklődik, s csak 20 százalékuk keres felújításra szoruló ingatlant.

Az olcsóbb társasházi lakásokat keresik jelenleg Az elmúlt év végén közölt előrejelzés, miszerint 2025-ben 10-15 százalékos áremelkedés várható a lakáspiacon, megemelte az árakat, hiszen a tulajdonosok előre beárazták ezt a drágulást. Ez viszont visszaesést hozott Zalaegerszegen: kevesebb az érdeklődő, a vevő. A tapasztalatok szerit az olcsóbb társasházi lakások iránt mutatkozik kereslet, amelyeket 28–35 millióért árulnak

az 50 millió, de főleg a 70 millió és afeletti használt ingatlanok iránt kevesebben érdeklődnek Zalaegerszegen az új építésű lakások esetén maradt az egymillió forint körüli négyzetméterár, tudatta Pozvári Ramóna csoportvezető. A Duna House Barométer első negyedévre vonatkozó értékelése szerint az árak meredek emelkedése már érezhetően visszavetette a keresletet március második felében. A drágulás miatt akár további keresletcsökkenés, de legalábbis stagnáló kereslet prognosztizálható az elkövetkező hónapokra. A kereslet növekedése 2025 első két hónapjában még kitartott, de a csökkenő értékeket mutató március már egyértelműen trendfordulót jelez. A teljes elemzés itt olvasható.