Kukac a cseresznyében? Most még védekezhetünk

Érdekes kártevő a cseresznyelégy, mert mindent megtesz a sikeres nász érdekében. Ezzel pedig akár óriási kárt okoz a termésben, így fontos, hogy időben védekezzünk ellene. Itt a cseresznyelégy kisokos Hangya László növényvédő kertészmérnöktől, a zalaegerszegi Belvárosi Növénypatika tulajdonosától.

A cseresznyelégy gondos anya. Tesz azért, hogy csak az utódja legyen a „bölcsőben”, ezért van csupán egy „kukac” a cseresznyében

Forrás: Magyar Mezsgye

Cseresznyelégy: gondos anya

A cseresznyelégy bábja a fa alatti 50-100 centiméteres talajrétegben telel, s mikor ennek hőmérséklete eléri a 10-12 fokot, a bábokból kiröppennek a kifejlődött legyek. Ezek pedig sietve olyan növényeket keresnek, amelyekből a virágport nyalogatva felkészülnek a közelgő nászra. Mire szerelmük gyümölcsei – vagyis a petéik – beérnek, felkeresik azokat a cseresznyefákat, amelyek termése elérte a teljes nagyságot, de még nem pirosodik. Csak eddig a pontig tudunk ellenük védekezni, mivel a gondos anya tojócsövével a gyümölcs bőrszövete alá csúsztatja egyetlen tojását, majd feromon cseppet ejt rá, megakadályozva ezzel, hogy egy másik nőstény is azt szemelje ki.

Korlátozott a vegyszeres védekezés ellene

- Ezért látunk mindig csak egy „kukacot” a cseresznyében. Szerencsére a talajból való kirepülés és a tojásrakás között elég hosszú idő telik el, így a korai cseresznyefajták nincsenek akkora veszélyben. A késeieknek viszont muszáj megvédeni a gyümölcsét. A vegyszeres védekezés lehetősége nagyon korlátozott, csupán két hatóanyag jöhet szóba: az acetamiprid és a lambda-cihalotrin. Finom porlasztással fújjuk át alaposan lombkoronát - javasolta Hangya László.

Ha mi is enni akarunk belőle, védjük meg a termést!

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Támad a hagymalégy és hamarosan a dióburok-fúrólégy is

A szakember arról is beszélt, a hagymalégy is most petézik a vöröshagyma levéltövéhez, ahonnan a kikelő lárvák a hagymafej felé vándorolnak. A kártevők rajzását mutató sárga lapok segíthetik a permetezési időpont meghatározását, s ha ilyen munkát végzünk, mindig használjunk tapadószert is. Akinek diófája van, lassan készülődhet a dióburok-fúrólégy elleni küzdelemre, ami május közepétől augusztus végéig is eltarthat, figyelmeztetett a közelgő teendőkre Hangya László.