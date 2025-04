Te megtartod a blokkot vagy szereted a nyugtát? Mutatjuk, mikor tűnik el végleg

A NAV azt javasolja, hogy főleg a kisvállalkozásoknak érdemes megfontolni az átállást a nyugtatömbről, mert az e-pénztárgép a papírmentes nyugtaadás mellett kisebb adminisztrációt, egyszerűbb használatot és költségcsökkentést hoz az eladóknak és a vásárlóknak egyaránt. Pillanatnyilag 200 ezer online pénztárgép van Magyarországon, ami még 2028. július 1-jéig lesz használatban. Az online pénztárgépre kötelezett vállalkozások például a kiskereskedelmi üzletek, az éttermek, a szálláshelyek, a taxisok, a plasztikai sebészek, a gyógyszertárak, a masszőrök, nekik ennyi idejük lesz az átállásra. S hogy mikortól kérhetünk papír nyugta helyett e-nyugtát?

Véget ér egy korszak, a papír nyugta nemsokára a múlté. Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

Mit is tud az e-pénztárgép? Digitálisat adni a papír nyugta helyett

A NAV tájékoztatása szerint júliustól helyezik üzembe az e-pénztárgépeket. Ugyan nem kötelező, de nyártól érdemes áttérni az e-pénztárgépre Az online pénztárgépeknél – amit 2014-ben vezetett be a kormány - előírt évi egyszeri kötelező szervizeléssel szemben az e-pénztárgépek szervizelése csak akkor kötelező, ha azt az üzembentartó kéri a forgalmazótól. A változás révén a vállalkozások évente átlagosan 25 ezer forintot spórolhatnak meg. Az e-pénztárgép mellett szól az is, hogy az azt használó vállalkozás mentesül a bizonylatmegőrzési kötelezettség alól. Azt ugyanis átvállalja az úgynevezett nyugtatár, amely tíz évig tárolja a beérkezett adatokat. A rendszer egyszerű, csupán egy okostelefonra van szükség, amelyre a vállalkozó letölti az ingyenes e-pénztárgép alkalmazást, és egy egyszerű nyugtanyomtatóra, hiszen előfordulhat, hogy a vásárló kéri a papír blokkot. Az e-pénztárgép felhő-, illetve hardveralapú lesz. Azok a vállalkozások, akik jelenleg online pénztárgép használatára kötelezettek, azok júliustól vagy továbbra is online pénztárgépet használnak, vagy választhatják a hardveralapú e-pénztárgépet, írja a NAV.

A felhőalapú, okostelefonra letölthető alkalmazással a papírnyugtát használó vállalkozások nyugtánként legalább 10 forintot spórolhatnak.

Mi lesz a dolga a vevőnek?

A zalai vevők ugyancsak elektronikusan követhetik majd nyomon vásárlásaikat, a mobiltelefonról elérhetők a jótálláshoz, garanciához szükséges iratok, így a fogyasztói jogok is gyorsabban, kényelmesebben és egyszerűbben érvényesíthetők. Ehhez mindössze egy erre szolgáló applikációt (vevői alkalmazást) kell letölteniük a telefonjukra. A vásárlás egyébként anonim, nem tárolnak semmilyen személyes információt.