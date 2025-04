Sok használt autót vesznek babaváróból, munkáshitelből

Gergely Péter pénzügyi szakértő a cikkében arról ír, hogy a gépjárművásárlások során a lízingszerződésekkel szemben, amelyek általában új autókra vonatkoznak, megnőtt a klasszikus hitelek részaránya. Az utóbbi évtizedes magasságba, 30 százalékra emelkedett 2024-ben – miközben 2022-ben a lízingfinanszírozás még 89 százalékot tett ki. A szakértő szerint sok fogyasztó személyi hitelből vagy Babaváróból vásárol gépjárművet, sőt a január óta elérhető munkáshitel esetében is a gépjárművásárlás számít az egyik fő hitelcélnak. A klasszikus hitelekből elsősorban használt gépkocsikat vesznek. A vásárlások több mint fele hitelből valósul meg, írja a szakportál. A tendenciák mögött az húzódik meg, hogy az inflációs sokkból kikerülő lakosság első körben visszafogottan költekezik, ezért is fordul inkább a használt autók felé, s ebben az új autók elmúlt hónapokban nagy mértékben megemelkedett ára is közrejátszik mindebben, állapította meg a hitelekkel foglalkozó szakportál.