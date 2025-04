Ez a kártevő nem ijed meg a sárga laptól! Így védekezzünk ellene

Ha kigyönyörködtük magunkat a virágzó gyümölcsfáinkban, most, a sziromhullás időszakában néhány fontos tennivalóra hívnám fel a figyelmet, mondta Hangya László növényvédelmi kertészmérnök, a zalaegerszegi Belvárosi Növénypatika tulajdonosa. Ideje tehát felkészülni a védekezésre, mert a gyümölcsmolyok a gyümölcsfák, az alma, körte, őszibarack, kajszibarack és szilva legelterjedtebb kártevői.

Az egyik virágzat még szirmát hullatja, míg a másik már a termést mutatja, mint ezen az almafán. Nemcsak a gyümölcsmolyok, hanem a vértetű ellen is meg kell védeni almafáinkat!

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Gyümölcsmolyok: egyelőre csak az alma van veszélyben

A gyümölcsmolyok – az éjjeli lepkék hernyói – gombakártételének megelőzése érdekében érdemes a növényvédő cégek honlapjain a rajzással kapcsolatos előrejelzéseket figyelemmel kísérni, amelyekben arról is tájékoztatnak, hogy hol van éppen a rajzáscsúcs. Érdemes feromoncsapdákat is beszerezni, mindegyik fához mást, mert a gyümölcsmolyok ellen a sárga lap nem működik. Egyelőre csak az almafákat kell megvédeni. A feromoncsapdák fogásai alapján lehet a legpontosabban meghatározni a permetezés időpontját, amely a rajzáscsúcsot követő 8–11. napon válik esedékessé. Javasolt hatóanyag: acetamiprid + valamilyen azol gombaölő szer keveréke. A méhveszélyességet tekintsük mérsékeltnek, még akkor is, ha az egyes hatóanyagok külön-külön veszélytelennek vannak minősítve, hangsúlyozta a szakember.

Nem elég a gyümölcsmoly, támad a vértetű is

A vértetű a legjelentősebb almakártevők egyike. Ahol tavaly előfordult, ott van idén is. Ha apró, vattaszerű képződményeket látunk az idősebb fás részeken, akkor minél hamarabb kezeljük le a fát pirimicarb rovarirtó szer + káliszappan keverékével. A későbbi kezelés már hatástalan lesz. A kis dió nagyságig így könnyen megvédhetők az almafák. Lehetőségeink ezt követően nagyon beszűkülnek a kivont, hagyományos kontakt szerek híján. Ekkor jönnek a természetes alapú készítmények, de ezekről majd később, mondta a növényvédelmi kertészmérnök.

Gyümölcsmolyok: tönkreteszik a termést

Forrás: sun.ac.cz

A kullancsok nem az almafákat bántják

Akiknek díszkertje van, azoknak az emberre, állatra veszélyes kullancsok ellen szükséges védekezniük. Szüntessük meg a kullancsok búvóhelyét metszéssel úgy, hogy az örökzöldek, cserjék alsó ágai és a talajszint között legalább 20 centiméteres szellőző réteg legyen. Ha permetezés szükséges ellenük, használjunk piretroid rovarölő szer + atkaölő szer kombinációt. A kaszálást követően az esti órákban kezeljük le a bokrokat és a gyepet is, javasolta Hangya László.