NAK-sajtótájékoztató 55 perce

Agrártámogatások: segítenek, de műholdakkal ellenőriznek is

A digitalizáció már a mezőgazdaságban is jelen van, ezért nem elég csak jól gazdálkodni, hanem alkalmazni is kell az új technológiákat a termelés folyamataiban. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és annak falugazdász-hálózata ebben is nagy segítségére tud lenni a gazdáknak, többek között a kizárólag online felületen benyújtandó egységes kérelmek beadásában.

Erről Sabján Krisztián, a NAK Zala vármegyei elnöke beszélt, hangsúlyozva azt, hogy szervezetük a gazdálkodók, illetve a jogalkotó és az előírások között a kapocs szerepét tölti be. A legtöbb és a legképzettebb szakemberekkel ők rendelkeznek, és releváns információkkal tudnak szolgálni a termelőknek a támogatások hatékonyabb lehívásához vagy a jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez. Ezt mutatja, hogy 2024-ben a 23 zalai falugazdász több mint 3000 ezer mezőgazdasági gazdálkodónak nyújtott segítséget egységes kérelmek beadása terén. Országosan is megközelíti a 70 százalékot, amit a falugazdászok segítségével adnak be. Az egységes kérelmek beadásában a NAK Zala Vármegyei Szervezetének falugazdászai szívesen segítenek a gazdálkodóknak, hangzott el a sajtótájékoztatón. A képen balról Horváth-Nagy Zsuzsanna, Sabján Krisztián, Lendvay Miklós és Balassa Éva

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap Egységes kérelmek – a határidő június 10. Az egységes kérelmek beadása április hetedikén indult. Idén 49 jogcímen lehet támogatást igényelni egészen június 10-éig. A NAK vármegyei elnöke ennek kapcsán azt kérte, hogy a gazdálkodók alaposan gondolják át, mit szeretnének. Ez alapján meghatározott elképzelésekkel keressék fel falugazdászokat, akik a jó döntések meghozatalában is segíteni tudják őket. Akik még nem rendelkeznek támogatási azonosítóval, mielőbb szerezzék be. Szeptember 30-a végső dátum, addig még módosítani lehet az egységes kérelmek tartalmán. Műholdakkal ellenőrzik a támogatások jogosultságát Az elnyerhető támogatások egyik legjelentősebb hozadéka, hogy a termelők egyensúlyba tudják hozni gazdálkodásukat, sok esetben megmenteni gazdaságukat, hiszen olyan tényezőkre, mint az időjárás vagy a piaci ár nincs hatásuk. Az elnök felhívta a figyelmet arra, hogy a Magyar Államkincstár a Sentinel műholdcsalád képeivel ellenőrzi, hogy a támogatásra bejelentett táblák valóban megfelelnek a feltételeknek. Eltérés esetén a mezőgazdasági termelő kérelme helyességét úgy tudja bizonyítani, hogy úgynevezett georeferált fényképet készít az ingyenesen letölthető mobilGAZDA alkalmazás segítségével, és azt az alkalmazáson keresztül beküldi a Kincstár részére. Az erdészeti gazdálkodókat is segítik A NAK zalai szervezetének falugazdászai Zalaegerszegen, Nagykanizsán, Lentiben, Letenyén, Keszthelyen és Zalaszentgróton található irodákban várják a mezőgazdasági gazdálkodókat, akik személyre szabott tanácsokat kaphatnak minden kérdésben. Bővítették erdőgazdálkodási szolgáltatásaikat, amelyekkel Somogy és Zala vármegyei erdészeti gazdálkodókat tudnak segíteni. A termőföldek adásvételi, illetve bérleti szerződéseinek kérdésében pedig a települési agrárgazdasági bizottságok állnak rendelkezésre Zala vármegyében.

A közelmúltbeli sajtótájékoztatón részt vett Lendvay Miklós, a NAK Zala vármegyei igazgatója, Horváth-Nagy Zsuzsanna főfalugazdász és Balassa Éva TAB-titkár is.