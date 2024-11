Az elhunyt bankszámláján lévő megtakarítás, pénz természetesen az örököshöz kerül majd, ám jobb esetben néhány hónapot kell várni a hagyatéki tárgyalásra, így addig máshogy kell megoldani a több száz ezer forintos temetkezést, illetve a mindennapokat. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara néhány hónapja felmérést végzett, amiből kiderült, sok esetben nem tudják, hogy használhatják-e az autót a hagyatéki tárgyalás előtt vagy hogy a haláleseti kedvezményezett nem egyenlő a végrendeletben szereplővel, illetve a nyugdíj nem része a hagyatéknak, ez is fontos szabály az öröklés kapcsán.

Öröklés: van, ami nem képezi a hagyaték tárgyát

„A bank, miután hitelt érdemlően értesült a tulajdonos haláláról, kifizeti a haláleseti a kedvezményezettnek a számlán lévő egyenleget, függetlenül attól, hogy a számlát valaki másra hagyták a végrendeletben. Ha van haláleseti kedvezményezett, a bank neki fizeti ki a számlán lévő egyenleget, és a bankszámla nem képezi a hagyaték tárgyát ”.

„A válaszadók 43 százaléka tudta jól, hogy a fel nem vett nyugdíjat elsősorban az elhunyt vele együtt élő házastársa veheti fel az örökhagyó halálát követő egy éven belül, ha nincs házastárs, akkor a gyermeke. A többség (49 százalék) tévesen gondolta, hogy a fel nem vett nyugdíj a hagyatékhoz tartozik, csak a hagyatéki eljárás jogerős befejezése után juthatnak hozzá az örökösök” – írja a kozjegyzotkeresek.hu blogbejegyzés.

Nem elég a végrendelet, nyilatkozat kell

Nagyon elgondolkodtató, de ha öröklési szerződést ír alá valaki például a szomszéddal, aki gondozza őt, akkor az örökös még kötelesrészt sem kap az ingatlan után. Van olyan eset is, amikor az örökösök közösen eldönthetik, hogy felülírják a szülő végrendeletét, amennyiben egymás között megegyeznek. S hogy használhatjuk-e az elhunyt autóját a jogerős hagyatékátadó végzés kézhezvétele előtt, a helyes válasz ez: „Ha a vezetőnek van érvényes jogosítványa, nála van a forgalmi engedély és a személygépjármű biztosítva is van, akkor a hagyatéki eljárás alatt is használható.”