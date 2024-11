Ingatlanbazár 1 órája

Nádtetős, vályogfalas ház igényeseknek

Nem mindenki rajong a most divatos házakért, vannak, akiket kifejezetten a hagyományosan épített XIX. századi épületek varázsolnak el. Számukra lehet kifejezetten öröm, hogy most eladásra kínálnak egy igen jó állapotban lévő 1800-as évek elején épült - azóta persze felújított - lakóházat Gyenesdiáson. A telken van egy helyi védelem alatt álló borospince, illetve egy hozzáépített fáskamra is. Nézze meg a képeket, meggyőzőek!

"Balaton észak-nyugati partján a Keszthelyi hegység lábánál, Gyenesdiás Felsődiás részén, igazi zöldövezeti csendes utcában, 1167 nm területű nagy kertes összközműves: víz-csatorna, villany bevezetve, gáz a telekhatáron, nagyon kedvező LKE-1 ÖVEZETI BESOROLÁSÚ* LAKÓÖVEZETI SAROKTELKEN, összesen nettó kb. 94 nm LAKÓHÁZ és 'BOROSPINCE' MELLÉKÉPÜLET most KEDVEZŐ ÁRON ELADÓ. Épületek: az 1800-as évek elején épült kb. 61 nm nettó alapterületű EREDETI FORMÁJÁBAN MEGŐRZÖTT VÁLYOGFALAS külső homlokzatában fedésében felújított NÁDTETŐS 3–szobás cserépkályha fűtéses LAKÓÉPÜLET (kb. 96nm beépített területtel; étkező-konyha nappali és 2 szoba, vendégtér, zuhanyzós fürdőszoba wc-vel, helyiségekkel) plusz kb. összesen 33 nm nettó alapterületű HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ eredetileg 'BOROSPINCE' MELLÉKÉPÜLET (borozó, vendégtér és vizesblokk helyiségekkel kb. nettó 30nm) plusz az utólag hozzáépített fáskamra épületrész (egyenértékű nettó alapterülete kb. 3nm), telek övezeti előírásai *a laza beépítésű összefüggő nagykertes Lke-1 építési övezet előírásai: 30% beépíthetőség (zöldfelület legkisebb mértéke 50%, minimális telekméret 800nm), max. épületmagasság 6 m. Az övezeti térképen az épületek meglévő megtartandó épületekként, az eredeti melléképület helyi védelem alatt állóként jelölt, a jelenlegi teljes beépítettség összesen kb. 155nm (kb. 13%). ...és ne feledje ALL-in ONE: igazi CSENDES TERMÉSZETKÖZELI LAKÓHELY az eredeti kialakításukban megőrzött nádtetős - lakóház és eredetileg borospince - épületekkel, és egyúttal NYARALÓHELY a Balaton partjától mindössze 10 percre, plusz a telek adottságait kihasználva akár új beépítési lehetőségekkel…. Minden könnyen elérhető távolságban: • Gyenesdiás VASÚTÁLLOMÁS mindössze pár percre, (10 percre) • Balatonparti EXKLUZÍV STRANDOK (Gyenesdiási Strand, Lidóstrand) • kisbolt a közelében, BEVÁSÁRLÓKÖZPONTOK 5-10 perc távolságra (Tesco, Keszthely LIDL, Interspar)) • KIRÁNDULÓHELYEK az ingatlan környezetében (túraútvonalak Vadlánlik barlang, Festetics kilátó, élményközpont állatpark stb.)

• Keszthely 10 percre (Keszthelyi vasútállomás, Festetics kastély, tanuszoda stb)"