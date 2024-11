A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) hároméves megállapodása alapján a következő években még nagyobb ütemű béremelések várhatók, célként kitűzve, hogy 2027-re a minimálbér elérje a bruttó átlagkereset 50 százalékát. Eközben a munkáltatók számára könnyítések is készülnek, bár további adócsökkentés leghamarabb 2026-ban lehetséges, írja a Pénzcentrum.

Megszületett a megállapodás a garantált bérminimum és a minimálbér összegéről

Forrás: ZH

A megállapodás értelmében a minimálbér 2025-ben 9 százalékkal emelkedik, azaz a minimálbér bruttó összege 290.800 forint lesz, ami nettó 193 382 forintot jelent. A garantált bérminimum (szakmunkás minimálbér) pedig 7 százalékkal emelkedik, ami azt jelenti, hogy ez az összeg bruttó 348.820 forint lesz januártól, ami nettó 231 952 forintot jelent havonta. A Pénzcentrum számítása szerint tehát a nettó fizetések közötti különbség nettó 38.570 forint.

Garantált bérminimum és minimálbér, ami később is növekedni fog

Idén a kormány, a munkáltatók és a munkavállalók képviselői hároméves bérmegállapodást kötöttek, azaz nemcsak a minimálbér és garantált bérminimum jövő évi szintjét határozták meg, hanem arról is döntöttek, hogy várhatóan mennyi lesz a minimálbér 2026-ban és 2027-ben. A döntéshozók előzetes megállapodásai szerint a minimálbér-emelés 2026-ban 13 százalék lehet, 2027-ben pedig várhatóan 14 százalék. Emlékeztetőül, 2020-ban, azaz négy évvel ezelőtt a nettó garantált bérminimum 140.000 forint volt havonta, míg a minimálbér nettó 107.000 forint.

Lapunk is foglalkozott korábban a kérdéssel, akkor a zalai munkáltatók, gazdasági szakemberek és önkormányzati tisztségviselők, politikusok mondták el véleményüket. A vállalkozói szféra jelezte, hogy „nagyon sok szektorban visszaesett a megrendelésállomány, ami információik alapján 10–50 százalék közötti visszaesést is jelent. A csökkenő árbevétel mellett egyértelmű, hogy ezeket béremeléseket még nehezebb lesz kigazdálkodniuk. Sőt a jelenlegi bérszínvonal kigazdálkodása is komoly erőfeszítést igényel”.