Dédelgetett álmuk vált valóra a Papsajt nevű üzletük megnyitásával, mondta köszöntőjében Járányi Orsolya ügyvezető Fülöp Zoltán üzlettársa nevében is a szerdai átadáson. Köszönetét fejezte ki a projektben közreműködőknek, akik segítették a megvalósulás folyamatát, hogy a régi paplaknak új rendeltetése legyen Boncodfölde szívében.

A Magyar Falu Programnak is köszönhetően a falvak legyőzték korábbi hátrányukat, hangsúlyozta Vigh László országgyűlési képviselő. Mint mondta, a kistelepülések egyre népszerűbbek a betelepülők körében. Boncodfölde is ilyen, amelynek lakossága növekszik az ilyen szolgáltatásoknak is köszönhetően, miközben a városoké csökken.

A falu ékköve immáron a Papsajt bisztró, emelte ki Hegyi Ferenc, Boncodfölde polgármestere, Mint mondta, nagyon szurkoltak azért, hogy megnyisson, remélve azt, hogy nagyon sok vendéget vonz ide Zalaegerszegről is.

Az átadási ünnepségen Kovács Kata énekesnő működött közre. A Papsajt bisztrót Stróber László, zalaegerszegi plébános szentelte fel.