Németh Zsuzsannával, a Zala Vidékőrző és Kulturális Egyesület elnökével beszélgettünk, aki összeállította a térség agrárgazdaság-fejlesztési programját és elkészítette a Zalavidék csarnok megépítését szolgáló projektet.

Németh Zsuzsanna, az egyesület elnöke

Forrás: ZVKE

A Zalavidék csarnok a Miniszterelnökség támogatásával épült fel

- Mezőgazdasági gépjavító műhely kialakításához ingatlanvásárlás és könnyűszerkezetes épület építése címmel a Miniszterelnökséghez adtuk be pályázatunkat. A támogatói döntés 2021 év végén érkezett meg, így 2022-ben kezdődött meg az érdemi munka. A helyszín kiválasztása sem bizonyult egyszerű feladatnak, végül a legideálisabb helyen fekvő közművesített területet vásároltuk meg a Külső-Csáfordi úton, közvetlenül a Zalaszentgrótot és Zalacsányt összekötő főút mellett. Módosítani kellett a megvalósítás határidejét is, hiszen a járvány és a rendkívüli áremelkedés az építőipari alapanyagok piacán további akadályokat gördített a kivitelezés útjába. A Zalavidék csarnok építése 2024 februárjában fejeződött be. A használatbavételi engedély birtokában egy impozáns épülettel gyarapodott egyesületünk, ezáltal a térség is.

Szakképzéssel a mezőgazdaság munkaerő-igényének biztosításáért

A zalai települések több mint 60 százaléka ötszáz lelkesnél kisebb, ezért úgy gondoltuk, hogy az aprófalvak sajátos igényeihez és lehetőségeihez illeszkedő fejlesztésekre van szükség térségünkben. Az itt lakók túlnyomó része a mezőgazdaságból él, vagy családtagjaikon keresztül érintett az ágazatban, ahol krónikus hiány mutatkozik szakemberekből. A Zalavidék csarnok ezért képzési helyszínként is funkcionál, hiszen az agrárium munkaerő-megtartó képességének javulását hosszabb távon csak szakképzéssel lehet elősegíteni. Emellett a mezőgazdasági szakma presztízsének növelését is kívánjuk szolgálni. Az eredményes termeléshez működő és jól karbantartott gépekre van szükség, a csarnok így gépjavító műhelyként is rendelkezésére áll a térség gazdáinak, mondta el a Zala Vidékőrző és Kulturális Egyesület elnöke.

Ismeretterjesztés a gazdáknak, rendezvények a közösségnek A képzés mellett szakmai előadások színtere is lesz a Zalavidék csarnok. A termelés során a helyi erőforrásokat és a természetes folyamatokat részesítik előnyben. Ezt az utat szeretnék követni, hiteles tanácsadással és hatékony ismeretterjesztéssel kívánják segíteni a gazdákat. Közösségi rendezvényeket is megvalósítanak a gazdatalálkozóktól kezdve az ifjúsági programokig. Emellett a hagyományőrzés is része az elképzeléseiknek.

Ősi magyar szőlőfajták megőrzése és a múlt tisztelete

Egyesületünk a térség szőlő- és borkultúrájának felemelését tűzte zászlajára megalakuláskor. Ennek jegyében szerveztünk egy nemzetközi konferenciát a Kárpát-medencei ősi magyar szőlőfajtákról, amelyen mások mellett az érmelléki Heit Pince is bemutatkozott a Bakatorral. Az egyik legősibb szőlőfajtaként számon tartott Pintes-t csak a Csáfordi-hegyen termesztik az országban, amelyről megjelentettünk egy kiadványt. Szerzője Ambrus Lajos. Az egyesület székhelye Csáford. Az Árpád-kori község, a 41 éve még önálló falu több száz éves múltja ismerhető meg Ruzsa Károly Csáford története írásában, ami egy leltár a történelmünkből. A kötet szintén egyesületünk gondozásában jelent meg.