- Az őszi betakarítás előtti aggodalmak beigazolódtak a kukorica esetében, mert a nyári aszály komoly terméskiesést hozott - bocsátotta előre Simonfalvi Elemér. - Emiatt is nagyon nagy a szórás a terméseredményekben, egyrészt vannak kiugróan magas, hektáronként tíz tonna körüli terméshozamok, másrészt 4,5-5 tonnás hozamok is a termőhelytől, a vetés időpontjától, a fajtától és az alkalmazott technológiától függően. Tehát nem csak az időjárás bírt befolyással a termés mennyiségére. A száraz, meleg idő miatt várható volt a kukorica aflatoxin-szennyeződése, amelynek határértékét épp az idén szigorította meg az Európai Unió. A határérték feletti, aflatoxinnal fertőzött kukorica termelőinknél is előfordul, de szerencsére nálunk, Zalában jobb helyzet, mint a szomszéd vármegyékben, Somogyban vagy Vasban. A termelés jövedelmezősége szempontjából ez gondot jelent, pláne szerény hozam mellett, hiszen 10-15 ezer forinttal kevesebbet adnak érte a normál árnál. A kukorica tonnánkénti felvásárlási ára emelkedett az elmúlt időszakban, a napokban 80 ezer forint fölé is kúszott.

Simonfalvi Elemér növényvédelmi szakmérnökkel az őszi betakarításról beszélgettünk

Fotó: A szerző

Őszi betakarítás: van, akinek még lábon áll a napraforgója

A napraforgó betakarításánál időbeli eltérések vannak, hiszen azon termelők, akik gyorsan ható deszikkáló szerrel szárították be az állományt, már végeztek az aratással. Azok, akik lassabban hatóval kezelték le a napraforgót, még aratnak, de már a vége felé tartanak. S vannak olyan termelők, akiknek még lábon áll a napraforgójuk, mert nem deszikkáltak, főként anyagi megfontolásból. Az olajos növény terméshozama is rendkívül nagy szórást mutat, a hektáronkénti négy tonna közeli kimagasló eredmények mellett vannak másfél tonnás hozamok is. A napraforgó felvásárlási ára már elkerülte a tonnánkénti 200 ezer forintot, de egy hónapja még 170 ezer forint alatt volt, mondta el Simonfalvi Elemér.

A szója öt tonnát is hozott hektáronként

A szójánál is az a helyzet, hogy a korai fajták aratásával már végeztek, a későiek betakarítása most van folyamatban. A szója esetében is nagyon eltérő terméseredményekről beszélhetünk. Vannak, akik öt tonnás terméshozammal büszkélkedhetnek, míg más termelők alig takarítottak be egy tonnánál többet hektáronként. A napraforgóra és a szójára is igaz, hogy terméshozamának alakulásában szerepet játszik a termőhely, a vetésidő, a fajta és az alkalmazott technológia. A szója felvásárlási ára viszonylag stabilan áll 175 ezer forint körül. Igaz, volt egy kis emelkedés, de gyorsan visszarendeződött.