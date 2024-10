A hétfői sajtóbejárást a Gasparich Márk utca 17. szám alatti társasháznál tartották. Bali Zoltán alpolgármester felidézte, hogy itt a KEHOP-projekt keretében már megtörtént a szennyvízhálózat teljes körű rekonstrukciója. Már akkor elhatározták a Zalavízzel közösen, hogy felújítják az ivóvízhálózat is, amelynek első üteme kezdődött meg most. Mint mondta, a csapadékvíz-elvezetést is meg kívánják oldani, mert visszatérő probléma, hogy a nyári időszakban a nagy esőzések idején feltelnek a parkolók. A tervet elkészítették és várhatóan 2025 év második felében valósítják meg a beruházást a Kovács Károly Városépítő Programból.

Az ivóvízhálózat rekonstrukciójának munkálatairól a hétfői sajtóbejáráson adott tájékoztatást Bali Zoltán, Makovecz Tamás és Arnhoffer András

Fotó: Pezzetta Umberto

Az ivóvízhálózat rekonstrukciója után a parkolókat is felújítják

Makovecz Tamás, a térség önkormányzati képviselője elmondta, hogy elsősorban hegyoldalról lezúduló esővíz okozza a problémát, amely a föld alatti közműrendszereket is károsítja. Mint mondta, van feladat, hiszen az ivóvízhálózat is rekonstrukcióra szorul, melyet a parkolók felújítása követ majd. Arnhoffer András, a Zalavíz Zrt. elnök-vezérigazgatója ismertette, hogy a beruházásban nyolc társasház és mintegy 800 lakó érintett. Közel 60 éves ivóvízvezetékeket cserélnek újra, amellyel növekedik a vízellátás biztonsága. A kivitelezést novemberben fejezik be.