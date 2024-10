A nyugati dióburok-fúrólégy, ha már egyszer megtelepedett, nem akarja elhagyni a diófát. Rajta éli életét, pete, lárva, báb, kifejlett állat (imágó) alakban, vagyis az összes fejlődési szakaszában, amely nagyon megnehezíti az ellene való védekezést. Hangya László növényvédő kertészmérnök, az egyik zalaegerszegi belvárosi növénypatika tulajdonosa elmondja azt is, hogy miért.

Hangya László növényvédő kertészmérnök: nincs jó hír a dióburok-fúróléggyel kapcsolatban

Fotó: Antal Lívia

A dióburok-fúrólégy számos gombabetegségnek ad utat

Amikor a már fertőzött dió lehullik ősszel, a benne lévő dióburok-fúrólégy lárva szépen elbújik a földben, ott bebábozódik, és tavasszal, amikor a talajhőmérséklet eléri a 14 fokot, imágóvá, léggyé alakul át. Megtámadja az akkor még kicsi és zöld terméskezdeményt puha burkán keresztül, és benne egészen szeptember elejéig rakja tojásait. Mivel átfúrja a puha burkot, a nyitott kapun keresztül számos gombabetegségnek ad teret. A károsítás végeredménye pedig az, hogy a diónak nem csak a zöld burka feketedik meg, de a bele is, amely elrothad.

Védekezni lehet ellene, de csak elvileg

A diófák 8-10 méter magasak, és nem létezik olyan permetezőgép, amely olyan magasra vinne fel. Mindenhol kellene védekezni ellene, mert a dióburok-fúrólegyek két-háromszáz métert is képesek elvándorolni, és ott folytatják a károsítást, ahová éppen érkeztek. Próbálkoznak az injektálás módszerével, a diófa edénynyalábjain keresztül juttatják be a rovarölő szert. De ez is csak próbálkozás. Védekezni lehet ellene, de csak elvileg.

A megfertőzött dió belének fogyasztása nem ajánlott, még akkor sem, ha az fehér maradt. Az ilyen dió már eleve penészes, mert hiába távolítjuk el a megfeketedett burkát, a dióburok-fúrólégy már megtette a dolgát. Másodlagos, szaprofita gombák fogyasztják sérült bélállományát. Ráadásul az íze meg is keseredik.

Ott kell végezni vele, ahol betelel

Ilyenkor ősszel a lehullott diót és levelet elégetem, majd a fák körüli talajt lepermetezem valamilyen rovarölő és talajfertőtlenítő szerrel. Hatóanyagait a téli csapadék a talajba juttatja, és így nagy esélyünk van arra, hogy a dióburok-fúrólégy lárvái is elpusztulnak. A dióburok-fúrólégy terjedését azonban ez nem gátolja meg, mert mindenhol vannak szórvány diófák, amelyek fertőzöttek lehetnek.