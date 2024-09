A felhagyott zártkertekbe beköltöztek a vadak

Az elmúlt 20 évben nagyon megváltozott a szántóföldi növénytermesztés és az erdőgazdálkodás struktúrája, valamint az ember természethez való viszonyulása. Zala aprófalvas településszerkezetű. Sok a falu, amelyeket zártkertek vesznek körül. Ezek nagy részét már senki nem műveli, az idősek már nem tudják, a fiatalok meg nem veszik át, így van, ahol már 20-30 éves akácerdők vannak. Miután a kerítéssel kiszorítottuk a vadakat az élőhelyükről, azok megjelentek a zártkertekben, amelyekben nem lehet vadászati tevékenységet folytatni. Mit tegyen a vadászatra jogosult? Segítsen kerítést építeni egy tulajdonosnak, vagy netán kerítse be az egész zártkertet? Ez ugyebár nem működhet. A vad meg köszöni szépen jól van, mert nincs vadászat, élelem, táplálék ellenben van, és persze nyugalom, amely nagyon fontos a gímszarvas számára.

Nagyobb átlagtermés, több élelem a vadnak

Zalában hatféle szántóföldi növényt (búza, árpa, repce, kukorica, napraforgó, szója) termesztenek, mégpedig nagy táblás monokultúrákban. Ausztriában, Szlovéniában és Horvátországban sokkal többféle növényt termesztenek maximum tízhektáros parcellákon, amely által a vadnak is nagyobb a választék, illetve a vadkár mértéke is jobban eloszlik. Az elmúlt 20-30 évben a hektáronkénti átlagterméshozamok jelentősen megnövekedtek Zalában. Ha több a termés, akkor a vadnak is több jut, ami szaporodásának is kedvez. Ha egy vaddisznócsalád beköltözik egy százhektáros kukoricába, vígan el van az aratásig. A gímszarvas sem a bogyókat keresi az erdőben, amikor a gabonában vagy a repcében terülj asztalkám van. Azt gondolom, hogy a magas átlagtermés sokáig nem tartható fenn. A mezőgazdasági termelés szerkezetének változnia kell, legelőket, erdőket, gyümölcsösöket kellene telepíteni, illetve az állattenyésztést kellene előtérbe helyezni – adott véleményének hangot Győrvári Attila, a Zala vármegyei vadászkamara titkára, megyei fővadász.