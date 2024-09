Idén is országosan hirdettük meg az augusztus végi sportnapot, amely a legsikeresebbnek bizonyult az eddigiek közül. Soha ekkora érdeklődés még nem kísérte, mint most az ötödik sportnapunkat, amelyen az ország 19 vármegyéjéből 16 vármegyei szervezet képviseltette magát. Ebből 13 vármegye focicsapatot is állított a növényorvosok kispályás futballkupájára – ismertette dr. Varga Zsolt.

Az V. Növényorvos Sportnapon ezüstérmes zalai csapat. Álló sor balról jobbra: Balázs János, Hengszter Gábor, Szilágyi Gábor, Rudics Ric l jobbra: Sztankovszky Péter, Dr. Varga Zsolt, Peti Péter, Vadász Zsolt, Németh Zoltán Fotó: Növényorvosi kamara zalai szervezete

Focikupa: A zalaiak a dobogó második fokára állhattak

A csoportmérkőzések után egyenes kiesési szakasz, negyeddöntő, elődöntő és döntő következett. Az izgalmakban bővelkedő focikupát Bács-Kiskun vármegye nyerte meg, harmadik helyen Győr-Moson-Sopron vármegye végzett.

- Zalaiként büszkék lehetünk arra, hogy a 13 csapat közül a második legjobbak voltunk, megszerezve az ezüstérmet. A foci mellett, ahogy eddig is, asztalitenisz, tollaslabda és darts sportágakban is összemérhették erejüket a növényorvosok – mondta el az elnök.

Megszervezték az Országos Növényvédő Kamara kihelyezett ülését

Az Országos Növényvédő Kamara Zalai vármegyei szervezete az évet ismét kétnapos szakmai rendezvénnyel indította januárban. A februári és márciusi nyolc órás, illetve nyolcvan órás tanfolyamaikon több százan hosszabbították meg vagy szereztek engedélyt a II-es forgalmi kategóriájú növényvédő szerek kereskedelmére és vásárlására, valamint az I-es kategóriájú készítmények felhasználására. Áprilisban megtartották éves közgyűlésüket. Megszervezték a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara kihelyezett elnökségi ülését, amelyre Zalacsányban került sor májusban, mondta el dr. Varga Zsolt, akit az agrárium idei évéről is kérdeztünk.

A klímaváltozás évről évre rányomja a bélyegét a magyar agráriumra

- Az utóbbi évek időjárása világosan mutatja, hogy együtt kell élni a klímaváltozással, amely nagyon rányomja bélyegét az agárszektor gazdasági helyzetére. Sajnos, együtt kell élni az orosz–ukrán konfliktus generálta gazdasági krízissel, az ukrán termények és más mezőgazdasági termékek Európa Unióba beáramló dömpingjével is, amely gyakorlatilag felborította az egész gazdasági egyensúlyt. Az alacsony felvásárlási árak nagyon megnehezítik a gazdálkodást, a termelők életét. A tápanyagok, a lombtrágyák, a növényvédő szerek és más inputanyagok árai folyamatosan emelkednek. Az erre fordított kiadásokat a jelenlegi felvásárlási árakkal nagyon nehéz kompenzálni. Az európai uniós és egyéb támogatások léte egyértelműen meghatározó a termelés eredményessége szempontjából. Mikor és hogyan lesz ebből a helyzetből kiút, nem tudni. Mindenesetre meg kell találni a megoldást, és ezen a magyar agrárium vezetése dolgozik, amely majd a jövő tervezését is megengedi a magyar agrárszektor számára - húzta alá dr. Varga Zsolt.