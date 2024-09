A politikus szerint a Zalában élő, alacsonyabb keresetű munkavállalók számára egyértelműen pozitív hatású a kormány terve, ugyanakkor emlékeztetett: a vármegyében is vannak olyanok ágazatok, amelyek dolgozói a versenyszférában jellemző, jóval magasabb fizetést visznek haza, s hosszú távon számukra is kedvező lehet a minimálbérek s a bérminimum növekedése, hiszen az feljebb tolja a hazai bérszintet.

– Mindennek fontos feltétele a kormányzati szándékon és a gazdaság teljesítményén túl, hogy béke legyen a régióban és Európában, hiszen a háború negatív hatásai az élet minden területén, így a bérek emelkedését s vásárlóértékét illetően is megjelennek – figyelmeztetett Nagy Bálint.

Hasonlóan vélekedett Cseresnyés Péter, Nagykanizsa és térsége országgyűlési képviselője, aki emlékeztetett: az elmúlt évtizedben többszörösére emelkedett a minimálbér, mely kormányzati célt tovább kell folytatni.

Cseresnyés Péter: a kormány az emberek pártján áll

Fotó: Szakony Attila

– Korábban is voltak olyan hangok, melyek lehetetlennek, kivitelezhetetlennek állították be a minimálbér emelését, voltak, akik egyenesen a gazdaság összeomlását vizionálták, de nem lett igazuk – fogalmazott Cseresnyés Péter képviselő. – A kormány egyértelműen az emberek pártján áll, mi is látjuk, hogy a külső negatív hatások – háború, infláció – miatt be kell avatkozni, hogy minden dolgozó magyar ember számára biztosítható legyen a megfelelő életszínvonal. Természetesen mindezt csak a munkáltatókkal egyeztetve lehet végrehajtani, hiszen éppen olyan fontos a munkahelyek megőrzése, mint a bérszínvonal emelése.

VOSZ: A minimálbér emelése az összes többi bér emelését is magával vonja

– A munkavállalóknak szüksége van a minimálbér emelésére, de hozzátenném azt, hogy Zalában a kkv-szektorban foglalkoztatottak többsége nem minimálbéren van. A tervezett emelés magával vonja az összes többi bér emelését is, hiszen ha a legalacsonyabb szinten történik béremelés, akkor arra feljebb is szükség van – vélekedett Balogh Ádám, a VOSZ Zala vármegyei elnöke. – Mindez küzdelem elé állítja a vállalkozásokat, mert nagyon sok szektorban visszaesett a megrendelésállomány, ami információik alapján 10–50 százalék közötti visszaesést is jelent. A csökkenő árbevétel mellett egyértelmű, hogy ezeket béremeléseket még nehezebb lesz kigazdálkodniuk. Sőt a jelenlegi bérszínvonal kigazdálkodása is komoly erőfeszítést igényel. Tehát a vállalkozásoknak a piaci helyzet kedvezőtlen alakulása miatt a kereslet csökkenése, a kevesebb megrendelés mellett kell kitermelni a tervezett béremelések fedezetét. Ehhez szükség lenne a kkv-szektor termelékenységének jelentősebb növelésére, ami azonban az egyik pillanatról a másikra nem jöhet létre. Azt gondolom, hogy segítené a vállalkozások túlélését, ha a munkabéreket terhelő adók, járulékok csökkenthetőek lennének valamilyen mértékben. Itt az év vége előtt nagyon sok munkavállaló várja az év végi jutalmakat, kiegészítéseket. Már az is kedvező lépés lenne, ha ezen pluszpénzek adóterhei csökkennének. Nem minden vállalkozás tud jutalmat fizetni, csak az, amelynek megvan erre a bevétele. A kormány célja az, hogy a minimálbér három év alatt érje el a rendszeres bruttó átlagkereset 50 százalékát. Ezt nyilván meg kell lépni, de nagyon nagy teher a kkv-knak, annak tükrében is, hogy 2025-re sem várható a megrendelésállomány jelentősebb bővülése.