Hétvégi házat keres? Elvonulna? Van egy ajánlatunk!

Ha szeretne egy helyet a világban, ahol békében kikapcsolódhat, akkor mindenképpen nézze meg ezt a felsőrajki ingatlant. Hatalmas körbekerített telken áll, így akár csoportos elvonulásokra is alkalmas. Jó ha tudja, a gazdálkodás is egy választási lehetőség. A környezet kellemes, maga a ház is, az ára pedig nem fogja egy életre spórolásra ítélni. Nézze meg, hiszen még arra is jó, hogy a nyugdíjas évei itt töltse. Megérdemli!

“Az Openhouse Zalaegerszeg Ingatlaniroda kínálatában eladó a #168351 hivatkozási számú felsőrajki családi ház. Szívesen bemutatjuk Önnek ezt a bájos, 72 négyzetméteres, 2 hálószobás családi házat, mely azonnal beköltözhető állapotban várja új lakóit Felsőrajk csendes környezetében. Forrás: Ingatlanbazár Az ingatlan környezete gondozott és nyugodt, tökéletes választás családok számára. A hangulatos fa nyílászárók természetes melegséget sugároznak, míg a gáz-cirkó fűtés lapradiátoros hőleadókkal gondoskodik a kellemes hőmérsékletről. A belső terek minőségi burkolatokkal lettek kialakítva, a konyha és fürdő pedig ízlésesen és praktikusan berendezett. Az alapterület tovább bővíthető, és a hidegebb napokon a hangulatos kandalló kellemes melegséget biztosít. Forrás: Ingatlanbazár Az udvarban fúrt kút található, valamint egy dupla garázs, mely elektromos kapuval szerelt, biztonságos tárolást nyújtva autóinak. A 2103 négyzetméteres, körbekerített udvar ideális lehetőséget kínál gazdálkodásra és állattartásra is. Forrás: Ingatlanbazár A ház és a födém is megfelelő szigeteléssel rendelkezik, így a lakóknak kényelmes és energiahatékony otthont biztosítva. A tető héjazata és szerkezete kiváló állapotban van, hosszú éveken át biztosítva a biztonságos lakhatást. További lehetőségekért keresse fel az ingatlanbazar.hu oldalát! A hirdetést eredeti formájában közöljük.