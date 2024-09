Szlovéniai hírforrásunk szerint az állami tulajdonú, s a szlovén közútkezelő fenntartásában lévő út rekonstrukciója a pincei határmetszési ponttól a Lendvával közvetlenül szomszédos település, Csente belterületének határáig terjed. Azért erre korlátozódik, mert a szlovén közútkezelő szerint ennek a szakasznak a műszaki állapota a biztonságos közlekedéshez már nem megfelelő, hiszen helyenként megsüllyedt, illetve a kátyúzás utáni helyreállítások miatt helyenként a felülete is foltozott. Az út felújítását négy szakaszra bontják, ebből az első, a Pince és Völgyfalu közötti rész rekonstrukciója a napokban már kezdetét vette. Itt jelenleg az útalap megerősítésén dolgoznak a szakemberek, ezek a munkálatok váltakozó irányú forgalom mellett félpályás útlezárás alkalmazásával és jelzőlámpás irányítás mellett zajlanak. A félpályás zárás miatt a közlekedőknek a menetidő megnövekedésével is számolniuk kell. A három további szakaszon 2025-ben kezdenek el dolgozni.

Információink szerint az útfelújítás mellett a projekt összesen négy új buszmegállóöböl kialakítását, valamint kerékpárút kiépítését is magába foglalja. A bicikliút az érintett települések belterületi szakaszain járdával is kiegészülő, 3,5 méter széles kombinált útszakasszá válik. A beruházás teljes tervezett költsége 7,1 millió eurót tesz ki, amit teljes egészében a szlovén állam biztosít, ám közben egyes közműrendszerrel kapcsolatos feladatokat – például az úttest alatt húzódó ivóvízvezetékek cseréjét – is el kell végezni, aminek finanszírozása Lendva önkormányzatát terheli, akárcsak az utcai közvilágítás fejlesztése. Ezek a számítások szerint mintegy 600 ezer euróba kerülnek majd.