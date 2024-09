Idén átlagosnál gyengébb termést prognosztizálnak 36 perce

Alma: Zalában a becslés ellenére jó terméshozam ígérkezik

Idén a korai tavasznak köszönhetően az alma is előbb érik a szokásosnál hazánkban. A pókaszepetki Zalagrár Kft. és a zalaszántói Almakúti Kft. intenzív termesztésű almaültetvényein is javában szüretelnek már. A betakarítás vége még jóval odébb van, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet nemrég közreadott becslése szerint azonban az átlagosnál gyengébb almatermés várható idén. Körképünkben a két vállalkozást kérdezve a zalai helyzetet mutatjuk be.

Antal Lívia Antal Lívia

A két almaültetvény hozza az elvárt minőséget és mennyiséget. Felvételünk a Zalagrár Kft. almaültetvényén készült Fotó: Antal Lívia

- Az utóbbi években a klímaváltozás hatására megnövekedett a termés hektikussága, amelyben az előző évek terméshozamai is szerepet játszanak. Mivel tavaly viszonylag jó termés volt Európában, így idén mind az alternancia, vagyis a rendszertelen terméshozás, mind pedig az időjárás következtében sokkal kevesebb almát prognosztizálnak mint amit a piac elvárna – fejtette ki Pál György, a Zalagrár Kft. ügyvezetője. – Enyhe tél, tavaszi fagykár, hőség, aszály, hirtelen hőmérséklet-változás, sorolhatnák az okokat, amelyek azonban nem minden régiót, országot érintettek egyformán. Emiatt lényeges különbségek vannak. Az étkezési almát tekintve több környező országban is nagyobb terméskiesést várnak. Az ipari alma esetében sokkal nagyobb lesz a hiány mértéke, mert az elöregedett ültetvények gyenge terméshozamot mutatnak. Az Almakúti Kft.nél is már javában szüretelnek

Fotó: Almakúti Kft. Almaterméshozam: a pontos adatokhoz meg kell várni a szüret végét A szakemberek szerint az elmúlt tíz év egyik leggyengébb terméshozama várható idén hazánkban. Hogy mennyi alma lesz idén, az nagyban függ a szüret időjárásától. A pontos adatokhoz a szüret végét is meg kell várni. A nagy meleg miatt egyszerre érnek a különböző fajták. Sokuknál emiatt elindult a hullás, illetve a gyümölcs mérete elmarad a szokásostól. De ez inkább Kelet-Magyarországra jellemző, szögezte le a Zalagrár Kft. ügyvezetője. Az öntözés és jégháló védte az almaültetvényt - Itt Zalában kegyesebb volt az időjárás. A fagy elkerülte a kertet, a május és a június csapadékot hozott. Az erős UV-sugárzástól és az aszálytól a jégháló és az öntözés védte az ültetvényt. A korán jött tavasz miatt mi is két héttel korábban kezdtük meg a szüretet a Gála-fajták betakarításával. A később érő almák is jó képet mutatnak. Bízhatunk abban, hogy jó minőségű és megfelelő méretű étkezési almával tudjuk ellátni a piacot. A hatalmasnak ígérkező terméskiesésnek árfelhajtó hatása van, amit érzünk is a felvásárlási árakon - mondta el Pál György. A Zalagrár Kft. összesen közel 2500 tonna almatermésre számít idén. A hazai piacok mellett szállítanak külföldre, a szomszédos országokba, valamint a tengeren túli piacokra is. Telephelyükön a lakosságot is kiszolgálják.

A magyar almát a tengeren túlra is szállítják A keszthelyi járásban, a zalaszántói Almakúti Kft. 85 hektáron termeszt étkezési almát, amelynek 90 százaléka jéghálóval és öntözőrendszerrel van ellátva. Intenzív termesztést folytatnak, vagyis 3500 és 6000 közötti tőszámmal dolgoznak hektáronként. - Ez egyben magas hozamot is jelent. Ha nincs tavaszi fagy, éves szinten 4000 tonna almát termelünk – mondta érdeklődésünkre Dick van Mourik, az Almakúti Kft. ügyvezetője. – Az alma nagy részét belföldön értékesítjük, de szállítunk a környező országokba, így Ausztriába, Szlovéniába, Horvátországba, Boszniába, Szlovákiába, Csehországba. Adunk el almát Hollandiába is. Egyiptom, Szaúd-Arábia és Izrael pedig a tengeren túli piacaink. A célországokat tekintve elég széles nálunk az értékesítési spektrum. Magyarországon idén 142 tonnával kevesebb almatermést prognosztizálnak az előző évhez képest

Forrás: WAPA A Jonagold már nem idevaló fajta - Az idei év forró időjárása is igazolta, hogy öntözés nélkül nem lehet gazdaságosan almát termelni. Szerencsések vagyunk abban, hogy a teljes almaültetvényt tudjuk öntözni. Az eső hiányát az öntözés ellenére azok a fák szenvedték meg, amelyek nincsenek jégháló alatt, így ki vannak téve a tűző napnak és az extrém UV-sugárzásnak. Mivel a forró hetekben a nappal és éjszaka között nem volt nagy hőmérséklet-különbség, a pirosodó fajtáknál problémák léptek fel. Azt gondolom, hogy emiatt a Jonagold már nem idevaló fajta. A Gálában, sajnos gyümölcshullást tapasztaltunk. Nem szoktunk ennyit összeszedni a fák alól. Legutóbb 2012-ben történt hasonló, aminek fő oka a légköri aszály. S ez ellen az öntözés sem segít. Nagyon jó, hogy szeptember második hetében megjött az eső, hiszen fontos a csapadék a szüret idején is. A virágzás utáni időszakban bőséges eső volt június végéig, amely megtámogatta a sejtosztódást, így a gyümölcsméretre sem lehet panasz. Minden jel arra mutat, hogy almaültetvényünk idén is hozza az elvárt minőséget és termésmennyiséget – adott bizakodásának hangot Dick van Mourik. Augusztusban Budapesten megrendezett Prognosfruit alma- és körteágazati világkonferencián ismertették a 2024-es szezonra vonatkozó termésprognózist. Az Európai Unió legfontosabb almatermesztő országaiból érkező becsléseken alapuló előrejelzés szerint a 2024-es uniós almatermés volumene 10,2 millió tonna lesz, ami 11,3%-os visszaesést jelent az előző évben betakarított mennyiséghez képest, egyben 2017 után az utóbbi 10 év második legkisebb termése. A főbb termelő országok szinte mindegyikénél kisebb termést várnak az idén: Magyarországon 330 ezer tonnás össztermést becsülnek a tavalyi 472 ezer tonna almával szemben. A WAPA (Alma- és Körte Világszövetség) például Ausztriában 50 százalékos, vagyis 59 ezer tonna kiesést jósol. Spanyolországban tekintetében viszont közel 10 százalékos növekedést a becsült 567 ezer tonnával.