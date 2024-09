– Forgalmunk szezonális, tavasztól őszig tart a csúcsidőszak, hiszen ekkor kelendő leginkább a szomjoltó szódavíz. A hidegebb hónapokban visszaesik a forgalmunk, amelyre az ünnepek, mint a karácsony vagy a húsvét, mindig kedvező hatással bírnak. A fogyasztók szívesen vásárolnak szódavizet családi rendezvényeikhez is az év bármely szakában.

– A forró napokon, amelyekből bőven kijutott az idei nyáron, egymásnak adják az emberek a kilincset – mondta Antal Géza. – De nemcsak a hőség, hanem az ásványvizes palackokra is vonatkozó betétdíjas rendszer július elsejei bevezetése is hatással volt forgalmunk növekedésére. Egyre többen jöttek szódavizet, valamint vízadagoló automatákat vásárolni, valószínű az új visszaváltási rendszerrel járó kényelmetlenségek miatt. Az új szabályozás nem vonatkozik a szikvizes palackokra, mert azokat egyszeri legyártásuk után annyiszor tölthetjük újra, ahányszor csak akarjuk, akár 5-10 éven át. A környezetvédelem szempontjából egyértelmű a jelentősége, hiszen ezáltal sokkal kevesebb műanyaghulladék képződik. Azt gondolom, hogy emiatt a szódavízgyártók tesznek a legtöbbet a környezetért. Azok döntésében, akik a palackozott ásványvizet felcserélték szódavízre, vélhetően a környezetért való tenni akarás is szerepet játszott.

Miért jobb a fröccshöz, szörphöz a 2013 óta hungarikumként számon tartott szódavíz? Mert ellentétben a szénsavas ásványvízzel, megőrzi szén-dioxid-telítettségét, buborék-tartalmát, amíg csak ki nem fogy a palackból, hangsúlyozta Antal Géza.